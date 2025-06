Max Verstappen is niet gediend van Netflix en duwt microfoon weg

Het is geen geheim dat Max Verstappen geen fan is van de Netflix-reeks 'Drive to Survive'. In Spanje probeerde de crew van Netflix wat beelden van Verstappen te schieten, maar daar had de Nederlandse Red Bull-coureur geen zin in.

Ook dit jaar is de filmcrew van Netflix weer aanwezig in de Formule 1-paddock. Tijdens de raceweekenden worden er opnames gemaakt, en ook de simpele gesprekken van de coureurs worden vastgelegd. In Barcelona gebeurde dit ook, maar toen de coureurs zich voorafgaand de Grand Prix verzamelden voor de gebruikelijke build-up, had Verstappen daar geen zin in.

Geen zin in opnames

Op een korte video van een fan is te zien hoe Verstappen reageerde toen er een microfoon van Netflix boven zijn hoofd hing. De regerend wereldkampioen was in gesprek met Lando Norris en Gabriel Bortoleto, maar bij Netflix wilden ze zich graag in het gesprek mengen. Het leverde een opvallend tafereel op.

Toen Verstappen zag dat er een microfoon boven zijn hoofd hing, sloeg hij het ding weg. De Nederlander en zijn concullega's reageerden er lachend op, en de geluidsman van Netflix liet het er ook bij zitten. Verstappen staat er om bekend dat hij geen fan is van de manier van werken van de makers van de reeks 'Drive to Survive'.

Eerdere aanvaringen

Hij weigerde meerdere jaren om mee te werken aan de serie. De Red Bull-coureur is van mening dat de makers spelen met de realiteit en regelmatig onjuiste verhaallijnen creëren. Zo worden er regelmatig andere boordradioberichten onder momenten geplakt, en worden beelden van verschillende races door elkaar heen geplakt.

In het afgelopen jaar gaf Verstappen wel weer medewerking aan Netflix. Of zijn actie in Barcelona grappend bedoeld was, of dat hij echt geen zin had in de filmcrew, is dan ook niet bekend. Verstappen had in Spanje geen goed weekend, en hij liep in de slotfase van de Grand Prix tegen een forse straf aan.