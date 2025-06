Winnende Oscar Piastri evenaart stokoud F1-record

Oscar Piastri is bezig met een geweldig seizoen in de Formule 1. De Australische McLaren-coureur schreef afgelopen weekend de Spaanse Grand Prix op zijn naam, en daarmee schreef hij geschiedenis. Hij evenaarde namelijk een opvallend Formule 1-record.

Piastri is momenteel de trotse kampioenschapsleider in de Formule 1. Hij maakt een koele en een kalme indruk, en is zijn teamgenoot Lando Norris regelmatig de baas. Hij nam begin dit jaar de koppositie in het wereldkampioenschap over van Norris, en ging daarna rustig verder met winnen.

Piastri won afgelopen weekend in Spanje zijn vijfde Grand Prix van het seizoen. Eerder kwam hij ook als winnaar over de streep in China, Bahrein, Saoedi-Arabië en Miami.

Op gelijke voet met grote namen

Piastri evenaarde hiermee een opvallend Formule 1-coureur. Hij is namelijk de derde Australische coureur die vijf races in één seizoen wist te winnen. Eerder kregen wereldkampioenen Alan Jones en Jack Brabham dat voor elkaar. Beide coureurs deden dat in het jaar waarin ze hun wereldtitel wonnen.

Voor Piastri liggen er kansen om dit record uit de boeken te rijden. Het huidige Formule 1-seizoen is immers net begonnen, en er zijn nog vijftien Grands Prix te gaan. Als hij dit record breekt, dan is de kans groot dat hij een serieuze kans maakt op de wereldtitel.

Geweldig seizoen van Piastri

Naast Piastri hebben alleen Max Verstappen en Lando Norris dit jaar Grands Prix op hun naam geschreven. Beide coureurs wisten tot nu toe twee Grands Prix op hun naam te schrijven. Piastri heeft daarnaast ook al vier pole positions gepakt en heeft al twee keer de snelste ronde gereden.

Piastri heeft daarnaast ook de meeste rondjes aan de leiding gereden in het huidige Formule 1-seizoen. Hij heeft tot nu toe 228 rondjes op kop gereden, terwijl Max Verstappen nu op 181 rondjes aan de leiding heeft gereden.