Leclerc begrijpt frustratie van Verstappen: "Had ik ook gedaan"

Max Verstappen zorgde afgelopen weekend voor veel controverse in Spanje. Zijn incident met George Russell zorgde voor veel kritiek, maar hij had eerder ook een momentje met Charles Leclerc. De Monegask maakt zich daar niet zo druk om.

Verstappen beleefde een verschrikkelijke herstart op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De Nederlander stond op de harde banden, terwijl al zijn concurrenten op de zachte band stonden. In de laatste bocht had hij een 'snap', waarna hij werd gepasseerd door Charles Leclerc.

De Monegask had een touché met Verstappen, waarna de Nederlander zwaar gefrustreerd reageerde. De stewards openden een onderzoek, maar er werden geen straffen uitgedeeld. Het zorgde voor veel frustratie, waarna Verstappen ook zijn moment had met George Russell.

Leclerc begrijpt de frustratie

Volgens Leclerc was het niet erg. Hij begreep heel goed dat Verstappen niet blij was met de touché, zo laat hij weten aan de internationale media: "Andersom had ik waarschijnlijk ook van me laten horen. Je bent immers wel aan het vechten voor de derde plaats. Natuurlijk doe je dan alles om dat te beschermen. Max wist waarschijnlijk ook wel dat het op die banden lastig zou worden."

Niets bijzonders

Leclerc wilde niet te veel woorden vuil maken aan het incident. De Monegask haalde zijn schouders op over het incident: "Het was niets bijzonders. Ik haalde hem gewoon in aan de binnenkant. Hij probeerde me op de vuile kant van de baan te drukken, maar ik had veel meer snelheid doordat ik die fout moest corrigeren."

"Toen probeerde ik nog een beetje in de slipstream van de McLaren te komen. Ik ging toen een klein beetje opzij. Max ging toen niet op zij, dus daar raakten we elkaar. Verder gebeurde er vrij weinig bijzonders."

Verstappen kreeg later een tijdstraf voor zijn moment met George Russell. Hierdoor viel hij terug naar de tiende plaats.