Hoe Max Verstappen op de rand van een schorsing belandde

Max Verstappen beleefde afgelopen weekend een frustrerende Grand Prix van Spanje. De Nederlandse Red Bull-coureur liep in de slotfase tegen een zware straf aan, en daardoor staat hij nu op de rand van een schorsing. Hoe is het zover kunnen komen?

Verstappen kende een aantal frustrerende momenten na de herstart van de Grand Prix van Spanje in Barcelona. Red Bull had besloten om hem een setje harde banden te geven, waardoor hij kansloos was in de duels met de auto's om hem heen.

Wat gebeurde er in Spanje?

Toen de Safety Car van de baan verdween, ging het direct mis voor Verstappen. Hij had een 'snap' in de laatste bocht, en werd ingehaald door Charles Leclerc. Tijdens deze inhaalactie raakte de Monegask de Red Bull van Verstappen, waardoor hij zeer gefrustreerd was.

Die frustratie werd alleen maar groter toen Verstappen in de eerste bocht buiten de baan werd geduwd door George Russell. Verstappen volgde keurig de vooraf uitgetekende route in de uitloopzone, en kwam voor Russell weer de baan op. Red Bull dacht dat hij de positie moest teruggeven, waarna Verstappen van zijn gas ging, wachtte op Russell en tegen de Mercedes aanreed.

Russell schrok zich een hoedje, en de stewards grepen in. Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden, en na de race werd duidelijk dat hij ook drie strafpunten had gekregen. Dit zorgt ervoor dat hij nu op de rand van een schorsing staat.

Wanneer wordt een coureur geschorst?

In de Formule 1 wordt een coureur geschorst als hij binnen twaalf maanden twaalf strafpunten heeft verzameld op zijn superlicentie. Jarenlang kwamen coureurs wel in de buurt van deze norm, maar een echte schorsing bleef uit. Kevin Magnussen was vorig jaar het eerste slachtoffer, toen hij in Monza zijn twaalfde strafpunt pakte.

Nu lijkt Verstappen ook in de beurt te komen van een schorsing. Hoe is het zover gekomen, en moet Verstappen zich nu zorgen gaan maken?

30 juni 2024: Grand Prix van Oostenrijk, 2 strafpunten

Verstappens eerste strafpunten dateren van 30 juni vorig jaar. In de Grand Prix van Oostenrijk moest hij zijn positie verdedigen ten opzichte van McLaren-coureur Lando Norris. De Brit opende ronden lang de aanval op Verstappen, en de twee coureurs gaven elkaar geen centimeter ruimte.

In de 64ste ronde ging het mis, en raakten de twee kemphanen elkaar. Het contact was zeer licht, maar toch liepen ze allebei een lekke band op. Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden, maar kon zijn weg vervolgen. Norris viel uit, en de stewards gaven Verstappen ook twee strafpunten.

27 oktober: Grand Prix van Mexico, 2 strafpunten

In Mexico moest Verstappen weer de degens kruisen met Norris. Eén week eerder kwamen ze elkaar al tegen in Austin, waar Norris een controversiële straf kreeg voor hun duel. Toen ze elkaar weer tegenkwamen in Mexico, schoven de fans naar het puntje van hun stoel.

Verstappen had er geen zin in om Norris erlangs te laten. Hij verdedigde zijn positie fel, en forceerde Norris in bocht 4 van de baan. Hij gaf zijn positie niet terug, en een paar bochten laten clashten ze weer. De stewards waren streng en gaven Verstappen twee tijdstraffen. Ook kreeg hij twee strafpunten voor het moment in bocht 4.

2 november 2024: Sprintrace Brazilië, 1 strafpunt

Verstappen was in een strijd terechtgekomen met de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. De twee coureurs waren veel sterker dan de Nederlander, maar in de sprintrace zag hij kansen. Hij probeerde na een Virtual Safety Car-periode de tweede plek af te pakken van Piastri, maar hij hield zich net niet aan de minimale deltatijd. Hiervoor kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden en één strafpunt.

Eén dag later nam Verstappen sportieve wraak in de Grand Prix. In de regen vocht hij zich op het circuit van Interlagos naar voren. Hij schreef de race op zijn naam, en zette daarmee een belangrijke stap richting zijn vierde wereldtitel.

30 november 2024: Kwalificatie Qatar, 1 strafpunt

Verstappen leek in de kwalificatie op het circuit van Losail een prachtige pole position te pakken. Laat op de avond verliet hij echter woedend het circuit, want de stewards hadden hem een gridstraf van één positie gegeven. Hij kreeg deze straf voor een moment met George Russell.

Verstappen had de Brit geblokkeerd tijdens zijn preparation lap. De Red Bull-coureur kreeg voor het moment ook één strafpunt op zijn superlicentie. Eén dag later pakte hij de zege, en opende hij verbaal de aanval op Russell.

8 december 2024: Grand Prix van Abu Dhabi, 2 strafpunten

Met de wereldtitel op zak reisde Verstappen af naar het circuit van Yas Marina voor de seizoensfinale. Voor hem stond er niets meer op het spel, maar voor het team van McLaren wel. De Britse renstal kon de constructeurstitel pakken, maar ze schrokken zich rot toen Verstappen in de eerste ronde tegen Piastri aanreed.

De stewards waren streng, en gaven Verstappen een tijdstraf van tien seconden. Hij kreeg ook twee extra strafpunten op zijn superlicentie, waardoor een schorsing steeds dichterbij kwam.

1 juni 2025: Grand Prix van Spanje, 3 strafpunten

Afgelopen weekend was het voor het eerst dit jaar raak voor Verstappen. Na de herstart ging het helemaal mis voor de Nederlander. Hij verloor bijna de controle over zijn auto, werd ingehaald en aangetikt door Charles Leclerc en kreeg ook te maken met George Russell.

Verstappens team Red Bull stelde dat hij zijn positie moest teruggeven aan Russell. De pisnijdige Verstappen leek dit te doen, maar hij gooide de deur dicht, waardoor ze elkaar raakten. Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden en viel terug naar de tiende positie. Daarnaast kreeg hij ook drie strafpunten van de stewards.

Wat brengt de toekomst?

Door zijn acties in Spanje staat Verstappen nu op elf strafpunten in twaalf maanden. Hierdoor is een schorsing dicht bij, want Verstappens eerste strafpunten vervallen pas op 30 juni. Voor die tijd worden nog de Grands Prix van Canada en Oostenrijk verreden. Als het hier misgaat voor Verstappen, is de schorsing een feit.