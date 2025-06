Johnny Herbert walgt van Max Verstappen en pleit voor zware straf

Max Verstappen ontvangt veel kritiek voor zijn incident met George Russell in de Grand Prix van Spanje. Ook Johnny Herbert is zeer kritisch. De voormalig FIA-steward vindt een diskwalificatie op zijn plek en stelt dat het altijd iets is met Verstappen.

Verstappen reed in de slotfase van de Grand Prix van Spanje tegen de Mercedes van George Russell aan. De Nederlandse coureur leek dit met opzet te doen, en de stewards gaven hem een forse tijdstraf van tien seconden. Daarnaast kreeg hij ook drie strafpunten, waardoor hij nu op de rand van een schorsing staat.

Diskwalificatie

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert is er een beetje klaar mee. Bij Roobet Alternatives reageert de Brit fel: "Ik ben het eens met Nico Rosberg: Max Verstappen verdiende een zwarte vlag en zou moeten worden gediskwalificeerd."

"Er is een punt waarop je hard moet optreden tegen de coureur wanneer er vaker van dit soort incidenten hebben plaatsgevonden. Verstappen is de beste coureur op de baan, met de beste racecraft, maar er is altijd wel iets met hem."

Was er opzet in het spel?

Stellig gaat Herbert verder met zijn verhaal, en hij haalt weer uit naar Verstappen: "Het draait meestal om een soort race-incident als we het allemaal over Verstappen hebben, helaas. Het was overduidelijk dat Verstappens move op George Russell opzettelijk was. Hij ging van zijn gas af in de bocht naar rechts, vanwaar hij had kunnen aanvallen en uiteindelijk de plek heroverde door tegen Russell aan te rijden."

Wijzen naar Imola

Herbert vindt het nergens opslaan, en hij wijst ook naar Verstappens eerdere zege in Imola: "Voor mij gaat dit een grens over. Door die inhaalactie in Imola dacht ik echt 'wow', maar de actie van hem in Spanje haalde die 'wow' wel bij me weg. Het verdwijnt volledig, en dat is echt heel erg frustrerend."