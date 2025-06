Mogelijke vervanger van Lance Stroll meldt zich bij Aston Martin

Lance Stroll kon afgelopen weekend niet deelnemen aan de Grand Prix van Spanje. De Canadees had te veel last van een oude blessure, en het is nog onduidelijk of hij kan deelnemen aan zijn thuisrace. Felipe Drugovich geeft nu aan dat hij de 24 uur van Le Mans wil laten schieten om zijn F1-debuut te maken.

Het team van Aston Martin zorgde op zaterdagavond voor een enorme schok. Ze lieten weten dat Stroll te veel last had van een oude blessure aan zijn hand en pols. Deze liep hij in 2023 op bij een fietsongeval tijdens een training in Spanje. Aston Martin liet in het midden of Stroll over twee weken kan deelnemen aan de Grand Prix van Canada.

Als Stroll niet kan rijden, dan moet Aston Martin een reservecoureur in de auto zetten. Met Felipe Drugovich en Stoffel Vandoorne beschikt Aston Martin over twee reservecoureurs, maar beide mannen nemen tijdens het raceweekend in Canada deel aan de 24 uur van Le Mans.

Wat heeft de prioriteit?

Voor Drugovich maakt dat niets uit, zo liet hij weten in gesprek met verslaggever Thiago Fagnani van Band: "Op dit moment heb ik geen idee hoe de zaken vanaf nu zullen gaan. Ten eerste, we moeten Lance het beste wensen. Als je kijkt naar Le Mans, dan is de Formule 1 altijd mijn prioriteit geweest. Dus dat zal zo blijven."

Andere mogelijkheden

Drugovich staat op Le Mans ingeschreven als coureur van het team van Whelen Cadillac in de Hypercar-klasse. Hij deelt de wagen met startnummer 311 met Jack Aitken en Frederik Vesti. Aston Martins andere reservecoureur Vandoorne staat ingeschreven bij het team van Peugeot op de wagen met startnummer 94.

Mocht Stroll nog geblesseerd zijn, en Drugovich toch kiezen voor Le Mans, dan beschikt Aston Martin ook nog over Jak Crawford. Het is echter niet bekend of de Amerikaanse Formule 2-coureur genoeg superlicentiepunten heeft.