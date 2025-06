Horner hekelt de FIA na kapitale inschattingsfout bij straf Verstappen

Max Verstappen kende afgelopen weekend een rampzalige Grand Prix in Spanje. De chaos werd veroorzaakt door een inschattingsfout van Red Bull, en teambaas Christian Horner vindt dat de wedstrijdleiding veel meer duidelijkheid moet geven aan de teams.

Na de herstart probeerde George Russell Verstappen in te halen in de eerste bocht. De Britse Mercedes-coureur was iets te enthousiast waardoor Verstappen buiten de baan belandde. Hierdoor moest de Red Bull-coureur door de uitloopzone, waarna het team dacht dat ze de positie moesten teruggeven aan Russell.

Verstappen reageerde gefrustreerd, en ramde Russell op het moment dat hij zijn plekje leek terug te geven. Het leverde Verstappen een tijdstraf van tien seconden op, maar na afloop bleek dat het wisselen van positie nooit had hoeven plaatsvinden. De stewards lieten namelijk weten dat dit niet had gehoeven.

Scheidsrechter

Red Bull had dus een kapitale inschattingsfout gemaakt. Teambaas Christian Horner wijst bij Motorsport.com de stewards als schuldige aan: "Dit is precies zo'n situatie waarin het fijn zou zijn als de wedstrijdleider, de scheidsrechter, duidelijk zegt dat je door mag gaan of dat je de plek terug moet geven."

"Het is voor een team heel erg lastig om die beslissing subjectief te nemen, omdat je je moet baseren op eerdere overtredingen. Je kijkt naar wat je op dat moment voor je ziet en probeert te voorspellen wat de stewards of de wedstrijdleiding ervan zullen vinden."

Horner stelt voor dat de FIA eerder iets laat horen: "Het zou voor de teams beter zijn als de wedstrijdleider in zo'n gevoel die beslissing neemt en zegt: 'geef die positie terug anders krijg je een straf', in plaats van dat wij moeten proberen te raden wat de stewards zullen besluiten."

Communicatie

Volgens Horner kan de pitmuur nog wel communiceren met de wedstrijdleiding: "Maar je krijgt geen reactie terug. Je stelt dus een vraag, maar je krijgt geen antwoord. Ik kreeg eerder nog wel eens wat richtlijnen, maar nu is het allemaal heel erg subjectief en ligt de beslissing bij het team."

Waarom nam Red Bull dit besluit?

Maar waarom nam Red Bull een ander besluit dan de stewards? "We hebben er natuurlijk naar gekeken, ook naar de beelden in slow motion en het was echt 50-50. Had George wel genoeg controle over de auto? Zou hij de bocht gehaald hebben? Het leek erop van wel. Dus neem je de beslissing: 'Oké, laten we de positie teruggeven.'"