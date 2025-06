Brown sneert naar concurrenten van McLaren: "Dol op voorvleugels!"

Het team van McLaren kende een geweldig weekend in Spanje. Oscar Piastri en Lando Norris kwamen als eerste en tweede over de streep, en dat zorgde voor veel vreugde. CEO Zak Brown kan het niet laten om een sneertje uit te delen aan zijn tegenstanders.

Voorafgaand het raceweekend in Barcelona stond McLaren in het middelpunt van de aandacht. De nieuwe technical directive over de voorvleugels ging gelden, en veel mensen verwachtten dat ze zouden terugzakken. Dat gebeurde echter niet, en ze leken alleen maar sterker te zijn geworden.

In de race waren Oscar Piastri en Lando Norris oppermachtig. Heel even moesten ze zweten toen Red Bull voor een driestopper koos bij Max Verstappen, maar na de herstart verdween deze dreiging. Piastri en Norris konden hierdoor hun voorsprong op Verstappen in het wereldkampioenschap uitbreiden.

Sneer van Brown

McLaren-CEO Zak Brown was niet aanwezig in Barcelona. De Amerikaan was aanwezig bij de IndyCar-race in Detroit, maar dat betekent niet dat hij de Grand Prix niet volgde. Op X deelde hij zijn vreugde, maar hij kon het niet laten om een kleine sneer uit te delen aan zijn concurrenten: "Een 1-2tje, beter wordt het niet! Geweldige strategie en pitstops! Mijn hartelijke dank gaat uit naar iedereen thuis. Ik ben dol op voorvleugels!"

Ruime voorsprong

McLaren breidde afgelopen weekend in Spanje hun voorsprong in het wereldkampioenschap uit. De Britse renstal staat nu op 362 WK-punten, met een voorsprong van bijna tweehonderd punten op hun naaste belagers. Ferrari staat nu tweede met 165 WK-punten, terwijl Mercedes derde staat met 159 WK-punten.

In het wereldkampioenschap gaat Piastri nog altijd aan de leiding. De Australiër heft 186 punten bij elkaar gereden, terwijl zijn teamgenoot Norris tweede staat met 176 punten. Vooralsnog lijken ze alleen met elkaar te vechten, want Verstappen staat nu op 137 WK-punten.