Max Verstappen lacht om Alpine-geruchten: "Dat gaat centen kosten!"

Max Verstappen wordt door velen gezien als de beste Formule 1-coureur van het moment. Volgens Flavio Briatore kan Alpine het snelst kampioen worden als ze Verstappen vastleggen. De Nederlander kan daar zelf wel om lachen.

Briatore wil het team van Alpine graag terugbrengen naar de top van het veld. De flamboyante Italiaanse adviseur vertrouwt op zijn mensen, maar weet ook wat het geheime ingrediënt is om kampioen te worden. Half grappend stelde Briatore dat het aantrekken van Max Verstappen de snelste weg is naar de wereldtitel.

Duur grapje

Het team van Alpine beschikt nu over Pierre Gasly en Franco Colapinto als coureurs. Gasly lijkt zeker te zijn van zijn zitje van volgend jaar, maar het is niet duidelijk wie zijn teamgenoot zal zijn. Jack Doohan werd eerder dit seizoen al teruggezet naar de reservebank, en Colapinto maakt nu ook geen sterke indruk. Verstappen heeft echter geen zin om over te stappen naar Enstone.

Bij Viaplay werd Verstappen gevraagd of hij iets had meegekregen van de woorden van Briatore. Als Verstappen ontkennend reageert, komt hij lachend met een reactie: "Ja, dat kost centen voor Alpine! Maar dat is op dit moment helemaal niet aan de orde!"

Onderling respect

Briatore is een oude bekend van de familie Verstappen, aangezien hij Jos Verstappen in 1994 liet debuteren in de koningsklasse bij het team van Benetton.

Max Verstappen reageert dan ook respectvol als hij wordt gevraagd of het mooi is om deze woorden van Briatore te horen: "Jazeker, en ik kan het ook heel goed vinden met Flavio. Mijn vader kent hem natuurlijk ook nog van vroeger."

"Je ziet ook echt wel een duidelijke verandering bij Alpine in het afgelopen jaar, met bijvoorbeeld het aantrekken van nieuwe sponsoren. Dus ja, dat doet hij heel erg goed."

Het team van Alpine staat nu op de tiende en de laatste plaats in het constructeurskampioenschap. De renstal heeft tot nu toe elf WK-punten bij elkaar gereden.