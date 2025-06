Horner waarschuwt Verstappen voor schorsing: "Hij moet zich gedragen"

Max Verstappen beleefde afgelopen weekend in Spanje een frustrerende Grand Prix. De chaotische slotfase van de race leverde hem drie strafpunten op, waardoor hij nu op de rand van een schorsing staat. Christian Horner stelt dat Verstappen zich nu een beetje moet gaan gedragen.

Verstappen had het in de slotfase van de Grand Prix van Spanje aan de stok met Mercedes-coureur George Russell. De Brit duwde Verstappen wijd in bocht 1, waarna de Red Bull-coureur door de uitloopzone ging. Bij Red Bull vreesden ze voor een straf, en ze gaven Verstappen de opdracht om Russell erlangs te laten.

Gefrustreerd vroeg Verstappen zich af of dat wel nodig was. Hij leek ruimte te maken, maar toen Russell naast hem reed, stuurde hij naar binnen en raakten ze elkaar. De stewards gaven Verstappen een tijdstraf van tien seconden, en drie strafpunten. Hierdoor staat hij nu op elf strafpunten, terwijl er een schorsing volgt bij twaalf strafpunten.

Verstappen moet zich gedragen

Red Bull-teambaas Christian Horner is zich bewust van het feit dat zijn stercoureur bijna geschorst is. Toch blijft hij rustig bij de internationale media: "Je kan nooit iets garanderen. Maar hij moet zich gewoon in de komende paar races een beetje gedragen. Die eerste strafpunten vallen dan wel weg aan het einde van juni."

Frustratie

Over het incident waarvoor Verstappen werd bestraft wil Horner niet al te veel kwijt. De Brit reageert kalm: "Max was overduidelijk gefrustreerd, omdat Leclerc eerst al naar hem uithaalde en daarna George een divebomb uitvoerde in de eerste bocht."

"De regels hebben het nu over waar je met de vooras zit, en de coureurs kennen die regels ook, en ze weten wat ze wel en niet kunnen doen."

Had Russell de auto onder controle?

Horner wijst vooral naar Russell: "De vraag is nu of George op dat moment controle over de auto had. Had hij die bocht überhaupt gehaald? We hebben op veel momenten dit jaar gezien dat er straffen worden uitgedeeld als de stewards iets zien en een onderzoek openen."

"Dus als dat verschijnt, dan verwacht je een straf. Dus daarom dachten we: 'oké, laten we deze positie maar opgeven'."