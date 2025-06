Pisnijdige Max Verstappen weigert te reageren op vragen over bizar incident

Max Verstappen kende vandaag een zeer frustrerende Grand Prix van Spanje. Hij kreeg een tijdstraf voor een moment met George Russell, maar na afloop wil hij hier niet te veel over zeggen. Wel geeft hij toe dat hij de touché had kunnen voorkomen.

Verstappen reed vrijwel de hele race rond op de derde plaats. In de slotfase kwam er echter een Safety Car de baan op, omdat Andrea Kimi Antonelli was uitgevallen met motorproblemen. Verstappen dook naar binnen, en kreeg tot zijn eigen verbazing de beschikking over een vers setje harde banden.

Bij de herstart had hij een 'snap', verloor hij een duel van Charles Leclerc na een touché op het rechte stuk en had hij een moment met Russell in bocht 1. Verstappen moest zijn positie teruggegeven, raakte Russell en kreeg daarna een tijdstraf van tien seconden.

Jammer

Na de race werd hij door Viaplay gevraagd waar hij het meest boos over was: "Het is gewoon jammer met die Safety Car op het einde. Die kwam niet goed uit voor ons. Uiteindelijk hadden we geen banden meer over. Alleen een setje softs die we al vijf/zes rondjes hadden gebruikt. Misschien hadden we beter buiten kunnen blijven. Die harde banden hadden totaal geen grip."

Verstappen weigert antwoord te geven

Daarna ging het dus mis bij de herstart: "Ik had nul grip. Dus hij brak uit in de laatste bocht. Op het midden van het rechte stuk word ik tegen mijn wiel aangereden. Daarna in die eerste bocht... Dat mag je zelf invullen. Het is redelijk frustrerend."

Verstappen was het niet eens met het feit dat hij zijn positie moest teruggeven aan Russell. Gevraagd waarom ze elkaar raakten, blijft Verstappen kort: "We reden tegen elkaar aan." Als hij daarna de vraag krijgt of het had kunnen worden voorkomen, is hij nog korter van stof: "Klopt."