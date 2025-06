Marko begrijpt straf voor Verstappen niet: "Max gaf de plek terug"

Red Bull-adviseur Helmut Marko zag Max Verstappen een tien-secondenpenalty ontvangen aan het einde van de race. De Nederlander was goed op weg, tot er een safetycar kwam. Verstappen ging naar binnen en kreeg een nieuw setje harde banden onder zijn auto.

Vanaf de harde band ging het bergafwaarts voor de Nederlander. Verstappen was de grip op zijn RB21 compleet kwijt en kreeg daarna nog een 10-seconde penalty na een contact met George Russell.

Lastig einde

Verstappen had een hele goede race tot aan het einde van de safety car, zo zegt ook Helmut Marko tegenover de Formule 1: "We zagen dat we met de normale tweestopstrategie de McLaren niet konden evenaren, dus gingen we voor drie stops. En toen kwam helaas de safety car aan het einde en de enige nieuwe band die we hadden was een harde band. En helaas presteerde deze harde band niet zoals we hadden verwacht, vooral omdat de opwarming erg slecht was."

De reden voor de switch naar harde banden in plaats van zachte banden was geen keuze, maar meer een verplichting volgens Helmut Marko: "Omdat we een tussenstop hadden gepland. En toen we zagen dat we niet snel genoeg waren, hebben we gewisseld. En ik bedoel, we waren binnen één seconde bij Lando [Norris] geweest. Dus dit concept zou gewerkt hebben. En, weet je, je moet je banden gebruiken voor de kwalificatie en ook voor de training. Dus de enige zachte die we hadden was 70 ronden oud. Dus hij zou daarna niet zo goed hebben gepresteerd."

'Hij gaf de plaats terug'

Helmut Marko is het niet eens met de penalty die Verstappen ontving na het moment met George Russell. Volgens Marko is het oneerlijk, omdat hij de plek teruggaf. De gehele situatie was moeilijk, meent de Red Bull-adviseur. Volgens hem is de straf wel erg streng.