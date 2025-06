Leclerc is zich van geen kwaad bewust na touché met Verstappen

Charles Leclerc kwam tot zijn eigen verbazing als derde over de streep in Spanje. Of hij die positie kan vasthouden is nog allerminst zeker, want hij moet zich melden bij de stewards voor een moment met Max Verstappen in de slotfase van de race.

Verstappen kreeg tijdens de Safety Car-fase de beschikking over een vers setje harde banden. Het leek de verkeerde keuze te zijn, en bij de herstart werd dit direct duidelijk. Hij had een snap in de laatste bocht, waarna Leclerc hem wist te passeren in de eerste bocht. Op het rechte stuk raakten de twee coureurs elkaar, en daar reageerde Verstappen woest op.

Zware strijd

De stewards gaan het moment onderzoeken, en Leclerc gaf onder het podium direct zijn mening. Bij interviewers Terry Crews en David Coulthard sprak hij zich uit: "Het was een strijd voor de positie om een slipstream te pakken. Max wilde me naar de binnenkant duwen, en dat wilde ik niet dus ik probeerde hem te 'duwen'."

Leclerc geeft eerlijk toe dat ze hier een kleine touché hadden, en daar was hij eerlijk over bij Crews en Coulthard: "Ik probeerde hem naar links te duwen, er was een klein beetje contact, maar gelukkig zaten er niet te veel consequenties aan vast."

Trots op de race

De Monegask was vooral blij met het feit dat hij naar het podium mocht. Hij had dit namelijk niet zien aankomen: "Ik ben echt heel erg blij. Ik heb de kwalificatie opgeofferd om vandaag de betere banden te hebben. Ik wist alleen niet of dat zich zou gaan uitbetalen of niet."

"Ik denk dat in een normale race de vierde plek onze positie was geweest. We hebben uiteindelijk wel wat geluk gehad met de Safety Car."

Of Leclerc de derde positie mag behouden, moet nog blijken. Hij zal zich straks samen met Verstappen bij de stewards melden.