Max Verstappen ontving na afloop van de Spaanse Grand Prix een tijdstraf van tien seconden voor zijn moment met George Russell. Mogelijk komt daar nog iets bij, want Verstappen zal zich ook bij de stewards moeten melden voor een incident met Charles Leclerc.

Na de herstart kwamen de twee coureurs elkaar tegen op het rechte stuk. Verstappen had een kleine snap, waarna Leclerc zijn auto ernaast gooide. De Monegask raakte Verstappen, en de Nederlander reageerde woedend. Het was het begin van de chaos in de slotfase, maar de stewards openden pas een onderzoek na de race. Ze mogen zich na de podiumceremonie melden.

Lastige herstart

Verstappen had een lastig moment bij de herstart van de race. Aangezien hij op harde banden reed, wist hij dat het een lastige herstart zou gaan worden. Maar hij had ook niet verwacht dat hij een kleine uitglijder zou hebben bij het uitkomen van de laatste bocht. Hierdoor reed Leclerc al praktisch naast hem op het moment dat ze over de Safety Car-lijn gingen.

Verstappen en Leclerc raakten elkaar heel eventjes op het rechte stuk, en dat was voor Verstappen aanleiding om op de boordradio te laten weten dat hij werd geramd. Hij was woedend, waarna de woede alleen maar erger werd toen hij ook nog George Russell tegenkwam. Een incident met de Brit leverde hem een tijdstraf op.

Wat gaat er nu gebeuren?

Verstappen mag zich nu gaan melden om samen met Leclerc uit te leggen wat er op het rechte stuk is gebeurd. Of het een straf gaat opleveren, moet nog blijken. Leclerc gaf wel aan dat hij probeerde Verstappen naar de linkerkant van de baan te forceren. Een touché was niet de bedoeling, en beide auto's konden zonder al te veel grote schade hun weg vervolgen. De uitslag van de race staat dus ook nog niet vast.