Woedende Verstappen ontvangt zware tijdstraf na chaos in Spanje

Max Verstappen heeft direct na de finish van de Grand Prix van Spanje een zware tijdstraf ontvangen van de stewards. Na zijn touche met George Russell in de slotfase opende de stewards een onderzoek en in de uitloopronde namen ze hun besluit: een tijdstraf van tien seconden.

Verstappen raakte Charles Leclerc bij de herstart, waarna hij ook een momentje had met Russell. Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase vroeg hem om de positie terug te geven, waarna Verstappen woedend reageerde. Hierna raakten de twee elkaar en daar kreeg Verstappen een straf voor.

In de slotfase kwam de Safety Car de baan op in Spanje. Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli viel uit met motorproblemen, waarna de top drie naar binnen dook. Verstappen kreeg een setje harde banden, en hij begreep niets van die keuze. Bij de herstart had hij dan ook direct een momentje, waarna hij tot zijn frustratie Charles Leclerc tegenkwam.

Touché

In de eerste bocht kwam Verstappen daarna de overgebleven Mercedes van George Russell tegen, en daardoor moest de Nederlander de uitloopzone in. De stewards besloten het moment direct te onderzoeken, maar dit ging niet door. Verstappen moest Russell er namelijk langs laten van zijn team, maar de twee raakten elkaar.

Verstappen was woedend

Furieus vroeg Verstappen zich af wat er aan de hand was. Hij gaf zijn plekje wel terug aan Russell, maar de touché was hét onderwerp van gesprek. De stewards grepen in en gaven Verstappen een tijdstraf van tien seconden. Hij blijft hierdoor wel in de punten, maar hij valt zeer ver terug in de strijd om de wereldtitel. Het laatste woord zal nog niet zijn gezegd over dit moment, en Verstappen zal ook naar de stewards moeten gaan om te gaan praten over het moment met Leclerc. De blik in de ogen van Verstappen sprak boekdelen na de race.