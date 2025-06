"Verstappen doet een stellige belofte: "We gaan ons uiterste best doen".

Max Verstappen gaat vandaag op jacht naar zijn derde Grand Prix zege van het seizoen. Hij begint als nummer drie aan de race, en hij gaat er alles aan doen om er een mooie wedstrijd van te maken.

Verstappen was in de kwalificatie nipt langzamer dan de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. De coureurs van de papajakleurige renstal waren een klasse apart, maar er kan altijd veel gaan gebeuren in de Grand Prix. De Spaanse Grand Prix wordt echter meestal gewonnen vanaf de eerste startrij, maar dat betekent niet dat Verstappen zomaar gaat opgeven.

Goede race rijden

IJzig kalm zwaaide Verstappen voorafgaand de race naar de fans. Tijdens de build-up stond hij gezellig te babbelen met zijn collega-coureurs. Toen het zijn beurt was om wat vragen te beantwoorden, ging het direct over zijn zegekansen: "Ik ga het zien. Ik denk dat de derde plaats een goede startpositie is."

"We gaan ons best doen om een goede race te rijden. Het is vandaag echt heel erg warm, dus dat gaat zwaar worden met de banden voor iedereen. Ik denk dat dat vandaag een sleutelrol gaat spelen."

De strategen van de teams zullen dus aan de bak moeten gaan. Op de baan zullen de coureurs zich ook moeten focussen, want in Spanje liggen er gewoon weer ouderwetse grindbakken naast de baan. Verstappen zal echter vooral op de McLarens moeten letten.

Red Bull doet hun uiterste best

Tijdens de build-up werd hij hier dan ook naar gevraagd: "We doen altijd ons uiterste best. Natuurlijk zijn ze dit weekend weer heel erg snel. We gaan ons best doen om een zo goed mogelijke race voor onszelf te rijden."

Verstappen staat op de tweede startrij naast George Russell. Met een lange run naar de eerste bocht is er van alles mogelijk, en dat weet Verstappen ook.