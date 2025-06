Red Bull grijpt in en laat Yuki Tsunoda vanuit de pitlane starten

Na zijn rampzalige kwalificatie in Spanje heeft het team van Red Bull Racing ingegrepen bij Yuki Tsunoda. Ze hebben een aantal wijzigingen door gevoerd aan zijn RB21, en daarom zal hij de Grand Prix van vandaag vanuit de pitlane starten.

Tsunoda kwalificeerde zich gisteren slechts als twintigste in de kwalificatie in Barcelona. Het feit dat hij de laatste tijd noteerde, zorgde voor flinke frustratie bij Red Bull. Ze hebben nu ingegrepen, zo blijkt uit de documenten van de stewards. Ze hebben zijn achtervleugel vervangen, en dat betekent dat hij de race zal starten vanuit de pitlane.

Veel problemen

Tsunoda is sinds de Grand Prix van Japan de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De vervanger van Liam Lawson doet het zeker niet slecht, maar in de huidige triple header zijn zijn resultaten flink ingezakt. In Imola crashte hij in de kwalificatie, en in Monaco kwam hij het hele weekend niet in het stuk voor.

De frustratie begon te groeien bij Tsunoda, die geen idee lijkt te hebben wat er aan de hand is. Sterker nog, na zijn mislukte kwalificatie in Spanje gaf hij aan dat zijn rondje best goed aanvoelde. Ook werd duidelijk dat een start vanuit de pitlane zeker niet uitgesloten was.

Meerdere aanpassingen

Red Bull heeft nu ingegrepen, waardoor Tsunoda vanuit de pitlane zal starten. Uit de documenten van de FIA blijkt dat Red Bull de achtervleugel van de RB21 heeft vervangen. Het gaat om een andere specificatie, wat in strijd is met de parc fermé-regels. Daarnaast hebben ze ook de set-up aangepast, wat ook tegen deze regels is.

Voor de Japanner gaat het een zware tocht worden op weg naar punten. Hij heeft hoe dan ook één plekje gewonnen, want Lance Stroll zal door een blessure niet aan de start verschijnen van de Grand Prix van Spanje.