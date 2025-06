Max Verstappen traumatiseert McLaren-coureurs: "Ze zijn echt bang!"

Max Verstappen start de Spaanse Grand Prix vandaag vanaf de tweede startrij. Om kans te maken om de zege moet hij de aanval openen op de McLarens, en Nico Rosberg denkt dat ze daar een beetje 'bang' zijn voor Verstappen.

McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris was op zaterdag oppermachtig in de kwalificatie in Spanje. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya lieten ze de concurrentie hun hielen zien, maar dat betekent niet automatisch dat ze gaan winnen. Bij McLaren lijken ze zich een beetje zorgen te maken over Verstappen.

De Nederlander weet dat de run naar de eerste bocht vrij lang is, en daar kan dus van alles gebeuren. In Imola liet hij zien dat hij na een geweldige start kan toeslaan, en dat zijn ze bij McLaren ook niet vergeten.

Verstappen zorgt voor trauma's bij zijn concurrenten

Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg is al het hele weekend enorm onder de indruk van Verstappen. Bij Sky Sports geeft hij een duidelijke analyse over de impact van Verstappen: "Nee, natuurlijk wil je gewoon op pole staan, maar tegelijkertijd heb je Max vlak achter je staan."

"Het is altijd zo ongemakkelijk om Verstappen achter je te hebben staan. Altijd, en vooral voor beide McLaren-coureurs, die inmiddels zijn getraumatiseerd door Max Verstappen."

McLaren-coureurs zijn echt bang

Volgens Rosberg zijn beide McLaren-coureurs een beetje bang: "Ook Piastri, Verstappen had hem te pakken in bocht 1 in Melbourne, hij had hem te pakken in Imola. Hij heeft Norris volgens mij de laatste tien keer weten te pakken. Ze zijn allebei bang!"

Het lijken zware woorden te zijn van Rosberg, maar hij legt uit dat die angst echt was: "Je onderschat het, je bent op dat moment écht bang, omdat je diezelfde man weer achter je ziet verschijnen, en je weet dat hij een divebomb gaat proberen. Je bent gewoon echt bang!"