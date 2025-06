Max Verstappen klaar met Ferrari: "Dan rijd ik hem kapot!"

Max Verstappen is helemaal klaar met een opvallende actie van Ferrari. De monteurs van de Italiaanse renstal plaatsen elk weekend een pylon in de pitlane, en die staat in de weg. Verstappen reed het oranje ding kapot, en grappend stelt hij dat dit bewust was.

Tijdens de vrije trainingen in Spanje zorgde Verstappen voor verbazing toen hij over een pylon van Ferrari heen reed. Het oranje ding stond op een onhandige manier opgesteld naast de pitbox. Hierdoor moeten de coureurs van Red Bull de bocht anders aansturen om bij hun team te komen.

Kapotte pylon

Verstappen reed vrijdag de pylon kapot, en dat was de verslaggever van Viaplay ook opgevallen. Hij maakte een foto van de kapotte pylon, en die liet hij aan Verstappen zien. Het leverde een gortdroge reactie op van de viervoudig wereldkampioen: "Ja, die is van mij."

Lachend legt Verstappen uit dat dit de bedoeling was: "Ferrari zet dat ding altijd heel ver naar buiten. Ik heb al gezegd 'als dat nu nog een keertje gebeurt, dan rijd ik hem helemaal kapot! Dat riep ik na de vorige race al, want dit gebeurt nu al een paar wedstrijden. Ik dacht, 'als hij er nu weer staat, rijd ik er vol overheen'."

Ferrari is gewaarschuwd

Vol verbazing keek de verslaggever van Viaplay hem aan. Als Verstappen de vraag krijgt of hij dit volledig bewust deed, geeft hij met een grote grijns antwoord op de vraag: "Ja, ja absoluut! En als hij er dadelijk weer staat, dan rijd ik er weer overheen!"

Lachend maakte Verstappen daarmee een einde aan dit onderwerp. De viervoudig wereldkampioen gaat vandaag op jacht naar de zege in Spanje. Hij start de race als derde, alleen de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris staan voor hem. De bolides van de papajakleurige wagens lijken echter wel sneller te zijn.