Pessimistische Max Verstappen: "Er zat gewoon niet meer in"

Max Verstappen noteerde vandaag de derde tijd in de kwalificatie in Spanje. De Nederlandse Red Bull-coureur kon niet tippen aan de tijden van de McLarens, maar was wel tevreden. Hij kon leven met de prestatie die hij neer had gezet.

Verstappen ging de kwalificatie zeker niet in als de grote favoriet. De Nederlandse Red Bull-coureur kon zich in de vrije trainingen al niet mengen in de strijd met de McLarens, en dat was nu ook het geval. Verstappen moest toe zien hoe Oscar Piastri en Lando Norris vochten om de snelste tijd van de dag. Hij noteerde zelf de derde tijd, als reed George Russell wel exact dezelfde tijd.

Zat niet meer in

Verstappen was na afloop niet gefrustreerd. Hij kon wel leven met dit resultaat, zo liet hij weten aan Viaplay: "Er zat niet meer in. Het zat allemaal dicht bij elkaar achter ons. Dus om op de derde plek uit te komen was op deze manier al moeilijk genoeg."

Wat heeft Verstappen gedaan

Red Bull-teambaas Christian Horner stelde na afloop dat hij een verschil van drie tienden met de McLarens had verwacht. Daar dacht Verstappen anders over: "Ik had wel meer verwacht!" Als wordt gevraagd waar hij het verschil heeft gemaakt, reageert hij grappend: "Ik heb net wat later geremd!"

Verstappen gaat daarna serieus in op de zaak. Hij legt uit waarom hij een groter gat had verwacht: "Ik heb mijn eigen gaten in mijn hoofd. Met hoeveel het uitmaakt ten opzichte van de rest. Dat was bij mij wel meer dan drie tienden."

Over de rest van de kwalificatie was hij eerlijk: "Het ging eigenlijk best wel oké. Er zat zeker niet meer in. De balans was redelijk goed. Ik kan alleen niet harder. Als ik wat probeerde, dan had ik een beetje overstuur of juist een beetje onderstuur."