Lando Norris waarschuwt Oscar Piastri na succesvolle kwalificatie

Lando Norris zag de kans op de pole position vandaag door zijn vingers glippen. Hij had de snelste tijd op zijn naam staan, maar zijn teamgenoot Oscar Piastri was net sneller. De Brit probeerde na afloop positief te blijven.

Norris reed een goede kwalificatie op het circuit van Barcelona. De Britse McLaren-coureur bevond zich de hele sessie aan de bovenzijde van de tijdenlijst, maar hij wist ook dat zijn teamgenoot Piastri snel was. De Australiër noteerde op het allerlaatste moment een goede tijd, en was hiermee ook sneller dan Norris. De Brit start wel op de eerste startrij, maar doet dat dus niet vanaf de pole.

Complimenten voor Piastri

Na afloop klonk Norris opvallend positief. De Brit sprak zich uit bij interviewer van dienst Alex Brundle: "Oscar heeft goed gereden. De pace was zeker aanwezig, maar ik maakte een paar kleine foutjes. Het is een goed resultaat voor het team. Het is mooi om een 1-2tje te hebben, en het wordt morgen een interessante start."

Norris ziet dan ook nog genoeg kansen op succes. De Britse McLaren-coureur zag er goed uit in de vrije trainingen, en zal nu weer vol de strijd aan moeten gaan met Piastri.

Norris ziet kansen

Norris weet waar hij morgen kan toeslaan, en daar doet hij ook niet geheimzinnig over. Met een goed gevoel kijkt hij uit naar de race van morgen: "Het is een lange run naar bocht 1. Normaal gesproken is dat heel erg interessant, en er starten heel veel snelle jongens achter ons, dus we mogen ze niet zomaar gaan afschrijven. Vandaag was het een goed resultaat, dus ik ben tevreden."

De snelle jongens waar Norris op doelt kunnen op de tweede startrij staan. Max Verstappen en George Russell noteerden precies dezelfde tijd, en ze zullen morgen alles op alles gaan zetten in de eerste bochten.