Polesitter Oscar Piastri grijnst: "De auto voelt echt geweldig"

Oscar Piastri pakte zojuist de pole position in Spanje. Op het circuit van Barcelona was hij nipt sneller dan zijn teamgenoot Lando Norris, en de Australische McLaren-coureur was zeer tevreden met zijn nieuwe succes.

Het team van McLaren is al het hele raceweekend oppermachtig in Spanje. Piastri en Norris waren dan ook de grote favorieten voor de pole position. De twee teamgenoten en rivalen zorgden voor een gevecht in de laatste fase van de kwalificatie. Norris leek de pole te pakken, maar in de laatste fase van de sessie werd de snelste tijd toch genoteerd door Piastri.

McLaren heeft grote stappen gezet

Met een tevreden grijns op zijn gezicht nam Piastri de eerste felicitaties in ontvangst. Bij interviewer van dienst Alex Brundle sprak hij zich uit: "Ik ben heel erg blij. Tot nu toe is het een goed weekend. Het begon niet op de beste manier, want we waren een beetje aan het worstelen."

"We hebben vannacht wat pace gevonden en de auto voelt echt geweldig aan, en ik heb ook het gevoel dat ik in staat ben geweest om een aantal goede rondjes neer te zetten."

Trots op McLaren

Piastri is blij met de stappen die zijn team McLaren heeft gezet. In een jaar tijd kan er veel veranderen, zo geeft hij op een duidelijke manier aan: "Twaalf maanden geleden was het hier een nogal teleurstellend optreden, dus het feit dat we dit hebben weten om te draaien is echt een geweldig resultaat."

Piastri deelt morgen de eerste startrij met zijn teamgenoot Norris. Achter hem start Max Verstappen op de derde plaats. De Nederlandse Red Bull-coureur noteerde een identieke tijd als Mercedes-coureur George Russell, maar omdat hij het rondje eerder reed is de positie van hem. Hij zal er morgen alles aan gaan doen om te vechten met Piastri en Norris.