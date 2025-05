Derde tijd stemt Verstappen tevreden: "Hier horen we te staan"

Max Verstappen noteerde vandaag de derde tijd in de kwalificatie in Spanje. Hij kon niet tippen aan de McLarens, en zal de Grand Prix morgen vanaf de tweede rij starten. Verstappen stelde dat dit ook de positie is waar Red Bull hoort te staan.

In de kwalificatie leek het er op geen enkel moment op dat Verstappen zich kon mengen in de strijd om de pole position. De Nederlander kende een tegenvallende eerste run, en de derde tijd leek ook het hoogst haalbare te zijn. Hij noteerde precies dezelfde tijd als George Russell, maar omdat hij zijn tijd eerder noteerde dan de Brit, mag hij als derde starten.

Redelijk tevreden

Met gemengde gevoelens stond Verstappen na afloop voor de microfoon van interviewer van dienst Alex Brundle: "We kwamen het hele weekend al te kort ten opzichte van hen (de McLarens, red.). Ik denk dat we alles goed hebben uitgevoerd, en die derde plaats is denk ik waar we horen te staan."

"Maar goed, het was leuk. Op deze baan draait het erom om alles uit de auto te kunnen halen."

Wat kan Verstappen in de race?

Verstappen deed het in ieder geval beter dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, die de langzaamste tijd van de kwalificatie noteerde. De verschillen met de McLarens waren groot, en het is nog maar de vraag wat Verstappen kan gaan doen in de Grand Prix van morgen.

Na de kwalificatie kreeg Verstappen dit vraagstuk ook voorgeschoteld. Schouderophalend stelde Verstappen dat hij niet al te veel verwacht van de dag van morgen: "Ik ga zeker mijn best doen, maar het zal lastig worden om ze hier te verslaan."

In de vrije trainingen zag de racepace van Verstappen er aardig uit. De McLarens zijn echter al het hele weekend snel, en ook in de kwalificatie van vandaag waren ze een klasse apart.