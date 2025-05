Christian Horner gelooft nog in vijfde wereldtitel Max Verstappen

Max Verstappen gaat dit weekend weer de strijd aan met de McLarens. In de eerste vrije trainingen in Spanje zag het er aardig uit, maar hij moet hard werken om het spoort van zijn rivalen te blijven. Red Bull-teambaas Christian Horner is duidelijk over de titelkansen van zijn stercoureur.

Verstappen staat momenteel op de derde plaats in het wereldkampioenschap. McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris staan boven hem, en ze lijken regelmatig veel sneller te zijn. Verstappen gaf in Barcelona aan dat hij niet het idee dat hij vecht met de McLarens.

Voor Red Bull is het belangrijk om snel weer voor een gevecht te zorgen, want Verstappen wil dit jaar zijn vijfde wereldtitel gaan pakken. Het wordt in ieder geval een zware strijd.

Punten terugpakken

Tijdens de persconferentie voor teambazen werd Red Bull-teambaas Christian Horner gevraagd naar de titelkansen van Verstappen. Zijn antwoord was duidelijk: "We moeten er vooral voor zorgen dat we binnen schootsafstand blijven. Om ze uiteindelijk te kunnen verslaan, moeten we natuurlijk ook op enig moment punten terug gaan pakken. In Imola waren we sterk, maar in Monaco iets minder."

'McLaren heeft de snelste auto'

Horner geeft eerlijk toe dat de concurrentie het momenteel beter doet dan Red Bull. "Het is duidelijk dat McLaren momenteel de snelste auto heeft en dat ze het te kloppen team zijn. Ze hebben de beschikking over twee sterke coureurs en hun auto presteert heel erg goed."

"Het is dus aan ons om met verbeteringen te komen en om in deze fase van het kampioenschap meer performance te vinden. We moeten tot de zomerstop in ieder geval bij zien te blijven en dan wat momentum proberen op te bouwen."

In de eerste twee vrije trainingen in Spanje waren de McLarens het snelst. Verstappen gaf in beide sessies echter weinig tijd toe, en eindigde twee keer in de top drie.