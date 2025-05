Cynische Russell wijst naar McLaren: "Ze zijn echt langzamer geworden!"

George Russell kende een aardige vrijdag in Spanje. Op het circuit van Barcelona noteerde hij in de tweede vrije training de tweede tijd, maar het verschil met McLaren was nog steeds aanwezig. Cynisch stelt Russell dat McLaren echt veel snelheid is verloren.

Wekenlang ging het over het Grand Prix-weekend in Spanje. De FIA controleert sinds dit weekend strenger op doorbuigende voorvleugels, en veel mensen dachten dat McLaren zou worden geraakt. De verschillen lijken iets kleiner te zijn, maar een echte 'gamechanger' is het waarschijnlijk niet.

In de tweede vrije training op het Circuit de Barcelona-Catalunya noteerde Oscar Piastri de snelste tijd, Mercedes-coureur Russell werd tweede met een tijd die 0,286 seconden langzamer was.

Cynische reactie

Na afloop van de tweede vrije training werd Russell bij F1 TV gevraagd naar de achterstand op McLaren. Op een cynische toon kwam hij met een reactie: "Het heeft McLaren overduidelijk veel afgeremd! Ja, echt goed nieuws!"

Verbeterpunten

Russell was verder wel tevreden met zijn vrijdag. Hij ziet nog wel wat verbeterpunten voor Mercedes: "In de kwalificatieruns zagen we er best aardig uit. Het was fijn om te zien dat de auto terug was na een paar zware races. Maar de pace in de long runs zag er nog niet super uit, en dat is de laatste tijd één van de dingen die we willen verbeteren."

Mercedes moet dan ook aan de bak: "We moeten de data goed gaan doornemen. We moeten goed vergelijken hoe we ervoor staan vergeleken met onze rivalen. Maar de pace in de long runs is zeker een klein puntje van zorg."

Russell voelt zich verder heel erg goed, al heeft hij het wel warm: "Ik geniet ervan om op dit circuit te rijden. Ik voelde me goed. Het is heet, dus laten we eens kijken wat er in de komende twee dagen gaat gebeuren."