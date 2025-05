Tsunoda treurt: "Begrijp niet waarom ik zo langzaam ben"

Waar Max Verstappen een aardige vrijdag kende in Spanje, had zijn teamgenoot Yuki Tsunoda het zwaar. De Japanner bleef in het middenveld hangen, en gaf na afloop aan dat hij geen idee had waarom de snelheid bij hem ontbrak.

Bij het team van Red Bull Racing waren na afloop van de twee vrije trainingen louter positieve geluiden te horen. Verstappen was tevreden, maar vroeg wel om meer. Teamadviseur Helmut Marko ging iets verder en zei dat ze het gat met McLaren nu hebben gedicht.

Yuki Tsunoda kon echter niet mee doen met de goed nieuws-show. De Japanse Red Bull-teamgenoot van Verstappen noteerde in de eerste vrije training de negende tijd. In de tweede vrije training leek hij meer te worstelen, en kwam hij niet verder dan de dertiende tijd.

Tricky

Na afloop van de tweede vrije training stelde Tsunoda bij F1 TV dat het een tricky dag was. Hij probeerde het uit te leggen: "Als ik de eerste dag van dit weekend vergelijk met andere van dit soort dagen tijdens Grands Prix, dan voelde het best wel smooth aan. Ik denk dat ik wel wat stappen heb gezet van de eerste naar de tweede vrije training."

Waarom is Tsunoda zo langzaam?

Aan de tijden was dat echter niet te zien. Tsunoda begrijpt dat niet: "Ik heb geen idee waarom ik langzaam ben. Om eerlijk te zijn was mijn rondje best wel goed, en als je meeneemt dat het VT2 was, dan ga je ook niet voor de volle honderd procent. Maar het was in ieder geval niet het gat dat ik had verwacht."

Tsunoda trekt een duidelijke conclusie: "Het is lastig om vast te stellen wat er precies aan de hand is. Als je kijkt naar de balans, dan is het oké. Dus laten we eens kijken wat we kunnen doen, maar nu ben ik aan het worstelen."