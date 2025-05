Geen updates voor McLaren in Spanje: spelen ze blufpoker met de voorvleugel?

Meerdere teams hebben hun voorvleugels aangepast vanwege de nieuwe technical directive, zo blijkt uit de documenten van de FIA. Opvallend genoeg stelt het team van McLaren dat ze geen updates hebben meegenomen naar Spanje, al hoeft dit niet te betekenen dat ze geen aanpassingen hebben doorgevoerd aan hun vleugel.

Al weken gaat het over het raceweekend in Spanje. Vanaf dit weekend voert autosportfederatie FIA strengere controles uit bij de voorvleugels. De vleugels mogen niet langer verder doorbuigen, en dat kan voor een gamechanger gaan zorgen. Of dit echt het geval zal zijn, moet nog blijken.

Wat heeft McLaren gedaan?

De FIA heeft nu de documenten gedeeld over welke nieuwe onderdelen de teams dit weekend hebben geïntroduceerd. Opvallend genoeg heeft McLaren geen updates ingestuurd, waarmee de suggestie wordt gewekt dat ze geen aanpassingen hebben gedaan aan de voorvleugels. Dit ligt echter iets genuanceerder, want eerder vandaag lekte al uit dat McLaren op Imola had getest met de nieuwe voorvleugel.

McLaren heeft waarschijnlijk de koolstofvezelstructuur verstevigd, en aangezien dit om een structurele en niet een aerodynamische wijziging gaat, hoeft het niet worden ingestuurd. Hierdoor blijft het onduidelijk wat ze precies hebben aangepast.

Ferrari en Red Bull grijpen wel in

Veel andere teams hebben de veranderingen aan hun voorvleugel wél ingestuurd. Bij het team van Ferrari geven ze bijvoorbeeld aan dat ze een performance-update hebben doorgevoerd om aan de nieuwe technical directive te voldoen. Ook Red Bull geeft aan dat ze de voorvleugel hebben aangepast, ze hebben de vleugel wat stijver gemaakt, waardoor deze voldoet aan de eisen van de nieuwe technische richtlijn.

Nieuwe vloer voor Mercedes

Bij het team van Mercedes heeft men ook geen updates aan de voorvleugel ingestuurd. De Duitse renstal voert wel een aantal veranderingen door aan de vloer en de achtervleugel. De aanpassingen aan de vloer moeten voor een betere performance gaan zorgen.

Ook bij de teams van Aston Martin, Haas, Racing Bulls, Williams en Sauber zijn er aanpassingen doorgevoerd aan de veelbesproken voorvleugel.