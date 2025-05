'McLaren testte in het geheim met nieuwe voorvleugel'

Alle ogen zijn dit weekend gericht op het team van McLaren. Veel mensen zijn benieuwd of de nieuwe technical directive het team zal gaan afremmen. Het lijkt er echter op dat McLaren goed voorbereid is, en dat ze in Imola al met de nieuwe voorvleugel hebben gereden.

In Spanje gaat het dit weekend maar over één ding: de voorvleugels. Vanaf dit weekend voert de FIA strengere controles uit op de doorbuigende voorvleugels, en veel mensen denken dat McLaren kan worden geraakt. De Britse renstal rijdt immers rond met flink doorbuigende voorvleugels, en dat leverde ze mogelijk een voordeel op.

Twijfels bij de concurrentie

Bij de concurrentie zijn ze benieuwd wat er gaat gebeuren in Spanje. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur stelde eerder al dat het een gamechanger kon zijn, terwijl Max Verstappen er nog zo zijn twijfels over had. Bij McLaren stelden ze dat ze zich geen zorgen maken. Volgens hen heeft de technical directive geen impact op hun performance.

Test in Imola

Volgens Motorsport.com heeft McLaren al getest met de nieuwe verstevigde voorvleugel. Tijdens de eerste vrije training op het circuit van Imola zou Norris in zijn eerste run met de nieuwe vleugel hebben gereden. Het medium stelt dat de data alle twijfel over een mogelijke impact van de regelwijziging hebben weggenomen.

Hoe hield McLaren de test geheim?

Het is opvallend dat McLaren deze tests heeft kunnen uitvoeren zonder dat het iemand is opgevallen. Normaal gesproken moeten de teams hun updates met de FIA delen, waarna deze in een document verschijnen die voor iedereen te zien is. McLaren hoefde dit echter niet te doen, omdat het verstevigen van de koolstofvezelstructuur een structurele en geen aerodynamische wijziging is.

Bij McLaren lijken ze zich wel een beetje zorgen te maken over hun performance in Spanje. Het circuit van Barcelona past mogelijk meer bij de Red Bull RB21 van Verstappen, en dat kan wel voor een spannende strijd gaan zorgen.