Norris slaat terug na 'domme' beweringen over strijd met Piastri

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri beginnen aan het raceweekend in Spanje als de nummers één en twee in het wereldkampioenschap. Het onderlinge verschil is klein, maar volgens Norris is het een beetje dom om te stellen dat hij alleen vecht met Piastri.

Het team van McLaren is dit jaar een klasse apart in de Formule 1. De Britse renstal is sneller dan de rest van het veld, en alleen Max Verstappen is soms in staat om echt het gevecht aan te gaan. Norris won afgelopen weekend de Grand Prix van Monaco, en staat daardoor nu op 158 WK-punten. Zijn teamgenoot Piastri voert de titelstrijd aan met 161 punten.

Beetje dom

De verschillen zijn klein, maar Norris wil bij Motorsport.com niet spreken van een interne titelstrijd: "Als je denkt dat het alleen gaat tussen Oscar en mij, dan ben je een beetje dom. Volgens mij kan wiskundig gezien het hele veld nog kampioen worden. Max is nog steeds in staat races te winnen, en Ferrari zal zich tijdens het seizoen waarschijnlijk blijven verbeteren."

Het gevaar van Verstappen

Verstappen staat derde in de strijd om het wereldkampioenschap. De regerend wereldkampioen staat op 136 WK-punten, en hij kan dus ook een rol gaan spelen in de strijd om de wereldtitel.

Het is een punt waar Norris ook naar wijst. De Britse McLaren-coureur is er stellig over: "We zijn elk weekend met Max aan het vechten. Hij heeft dit jaar meerdere keren op het podium gestaan en hij heeft ook al races gewonnen. Hij versloeg ons echt fair and square in Imola. Gewoon, omdat hij daar sneller was. Dus nogmaals, waarom zou je in hemelsnaam denken dat het alleen tussen Oscar en mij gaat?"

In Spanje hoopt men dit weekend een duidelijker beeld te krijgen over de strijd om de titel. Norris kan daarnaast ook de koppositie van Piastri overnemen als hij goed weet te presteren.