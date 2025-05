Verstappen lacht om prachtige inhaalactie: "Franz Hermann keurde het goed!"

Max Verstappen hoopt dit weekend zijn derde Grand Prix van het jaar te winnen. Twee weken geleden won hij nog in Imola, en die zege zorgde voor veel vreugde. Grappend kijkt Verstappen daar nu op terug.

Verstappen kan de triple header dit weekend met een goed gevoel gaan afsluiten. Hij begon deze reeks als goed met een zege in de Grand Prix van Emilia-Romagna. Zijn beslissende inhaalactie in de eerste bocht maakte daar veel indruk. Vanuit geslagen positie wist hij Oscar Piastri bij de start te verschalken, en daarna reed hij onbedreigd naar de overwinning.

Verstappen kon dit succes geen vervolg geven in Monaco. In de krappe straatjes van het ministaatje kwam hij slechts als vierde over de streep. Zijn zege in Imola blijft dan ook het onderwerp van gesprek.

Franz Hermann

In de podcast Talking Bull grapt Verstappen over zijn inhaalactie: "Franz keurde het goed! Dus dat is altijd leuk!" Hij verwijst naar 'Franz Hermann', de schuilnaam waaronder hij enkele weken geleden testte op de Nürburgring Nordschleife.

Verstappen gaat daarna serieus in op de inhaalactie: "De start was niet geweldig. Ik zag gewoon de kans en ik ging ervoor. Het ziet er leuk uit en ik genoot er natuurlijk ook van op dat moment. Het maakte ons race ook echt, want als je eenmaal aan de leiding rijdt, kun je zien hoe je tempo is. Dat maakte eerlijk gezegd onze race."

Hoogtepunten

Als de interviewer stelt dat deze inhaalactie wel in een overzicht van zijn hoogtepunten terecht gaat komen, reageert Verstappen kalm: "Ik denk het wel! En gelukkig zijn er daarvoor ook al heel veel herinneringen geweest die je moeilijk kunt laten vallen! Laten we eens kijken wat er over een paar jaar gebeurt."

Verstappen staat mede door zijn zege in Imola op de derde plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft een kleine achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris.