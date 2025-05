Adrian Newey doet een boekje open over zijn vertrek bij Red Bull

Adrian Newey begon in maart aan zijn nieuwe functie bij het team van Aston Martin. Vorig jaar vertrok hij bij Red Bull Racing, en hij legt nu uit hoe die periode er voor hem uitzag.

Bij Red Bull was Newey één van de belangrijkste mensen binnen het team. De topontwerper was verantwoordelijk voor alle titelwinnende wagens van Red Bull, en zijn vertrek was dan ook een harde klap voor Red Bull. Newey werd in verband gebracht met meerdere teams, maar zette uiteindelijk zijn handtekening onder een contract bij Aston Martin.

In maart begon hij aan zijn nieuwe klus bij Aston Martin, maar hij sloot zich vooral op in zijn kantoortje op de campus in Silverstone. Afgelopen weekend was hij in Monaco voor het eerst aanwezig op het circuit namens Aston Martin.

Waarom ging Newey weg?

Hij sprak met Sky Sports, waar hij dieper inging op zijn vertrek bij Red Bull: "Er waren heel veel verschillende redenen waarom ik ben opgestapt bij Red Bull. Op dat punt had ik oprecht geen idee wat ik daarna zou doen. Ik nam er even de tijd voor, dacht er over na en besprak dat met mijn vrouw Mandy."

"De opties gingen van ontspannen en zonvakanties, met heel erg veel margarita's drinken, naar misschien weer wel aan het werk gaan. In dat laatste geval, als ik weer aan het werk zou gaan: wat zou ik dan gaan doen?"

Projecten naast het circuit

De keuze viel uiteindelijk op Aston Martin, en dat was geen onbekend merk voor hem. Aston Martin was eerder een sponsor van Red Bull, en samen werkten ze aan de Valkyrie. Bij Red Bull mocht hij daarna ook werken aan de exclusieve RB17.

Voor Newey is dit ook belangrijk: "Auto's op de weg zijn altijd een interessegebied van mij geweest. Ik heb genoten van de Valkyrie, ik geniet ook van het project van de RB17. Daar ben ik namelijk nog steeds bij betrokken. Maar ik denk dat mijn favoriete onderdeel van mijn loopbaan de combinatie tussen mens en machine is. Het feit dat je elke week onderdeel bent van een grote show."