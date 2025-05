Helmut Marko kritisch: waarom de nieuwe F1-regels niets oplossen

De Grand Prix van Monaco was afgelopen weekend geen groot succes. De verplichte tweestoppers hadden niet het gewenste effect. Ook Helmut Marko is kritisch, en hij wijst het grote probleem van de Formule 1 op dit gebied aan.

Inhalen in Monaco is vrijwel onmogelijk. In de afgelopen jaren was de race in het stadstaatje dan ook niets meer dan een optocht. De Formule 1 had door dat dit niet werkte, en daarom werden de regels aangepast. Alle coureurs moesten verplicht twee pitstops maken. Dit moest zorgen voor meer spektakel. Dat gebeurde echter niet, en er ontstond een soort chaos door de vele wisselende strategische keuzes van de teams.

Saaie race

Red Bull-adviseur Helmut Marko verliet direct na de finish het circuit. Bij OE24 reageert hij nu voor het eerst op de verplichte tweestopper. Hij krijgt de vraag wat dit heeft opgeleverd: "Niets, tenminste niet zonder een Safety Car. Het was zeker een saaie race. Het was zelfs meer stationair rondjes draaien in het middenveld dan vorig jaar. Inhalen is hier gewoon onmogelijk, zelfs als je vijf seconden sneller bent."

Volgend jaar kan er veel veranderen. In 2026 gaan er nieuwe regels gelden in de Formule 1, en de auto's worden dan ook iets kleiner. Dit kan ervoor zorgen dat de coureurs elkaar makkelijker kunnen inhalen, maar daar is niet iedereen zeker van.

Nieuwe regels

Als Marko de vraag krijgt wat er volgend jaar gaat veranderen met de nieuwe regels en de nieuwe auto's, is hij duidelijk: "De auto's worden wel kleiner, maar dat is gewoon niet goed genoeg. De auto's in de Formule 2 zijn aanzienlijk kleiner dan bij ons in de Formule 1, maar ze hadden dezelfde inhaalproblemen als wij."

Baan breder maken

Sommigen stellen dat de baan breder moet worden gemaakt. Volgens Marko is dat niet mogelijk: "Je hebt bijvoorbeeld een lang recht stuk nodig om voldoende snelheid op te bouwen om je DRS effectief te activeren. In de jaren '90 was inhalen nog mogelijk."

"Het werd pas ingewikkeld met die brede voorvleugels, die Niki Lauda 'maaidorsers' noemde. Sindsdien is iedereen extreem voorzichtig om de vleugel maar niet te beschadigen."