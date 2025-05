Max Verstappen onthult het geheim achter zijn tactiek in de titelstrijd

Max Verstappen hoopt dit jaar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 te pakken. Hij moet daarvoor hard werken, want de concurrentie is zeer sterk. Verstappen maakt zich hier niet zo druk over, en stelt dat het seizoen nog zeer lang duurt.

Verstappen werd in de afgelopen jaren met gemak wereldkampioen. Alleen in 2021 moest hij er hard voor vechten, maar in de jaren daarna was Red Bull dominant en verkeerde Verstappen in topvorm. Die topvorm is niet verdwenen, maar Red Bull is hun dominantie kwijt.

Ze zijn ingehaald door McLaren, die vorig jaar al de constructeurstitel pakten. Dit jaar is de Britse renstal goed aan het seizoen begonnen, en voerden ze beide kampioenschappen aan. Verstappen heeft echter geen grote achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. De Nederlander won al twee races, maar kende een lastig weekend in Monaco.

Geen zorgen

Hij staat nu derde in de strijd om het wereldkampioenschap. Over zijn achterstand maakt hij zich niet druk, zo stelt hij in de podcast Talking Bull: "Het maakt niet zoveel uit. Natuurlijk zou ik liever vijftig punten voorstaan. Ik denk dat iedereen dat wel heeft."

"Maar dat is natuurlijk niet de realiteit en we hebben nog een lang seizoen te gaan. Je wil het in Monaco altijd graag goed doen, maar je wil het ook goed doen in Barcelona en zo blijf je bezig."

Imola

Waar het in Monaco niet lekker liep, ging het een week eerder wel goed in Imola: "Dat was een heel goed weekend voor ons, maar stratencircuits zijn altijd wat chaotischer en soms was aparter qua resultaat. Maar ja, er komen nog genoeg races aan."

Aanpak blijft hetzelfde

Verstappen stelt dat hij zijn jacht op de wereldtitel nu niet anders aanpakt: "Je probeert gewoon altijd het maximale te halen uit alle middelen die je hebt, of dat nou gaat om races winnen of niet. Dat is waar je altijd op moet mikken, is zo consistent mogelijk zijn en tijdens het seizoen weinig fouten te maken. Dat is echt het belangrijkste."