Nieuwe technische richtlijn geeft Mercedes hoop op succes in Spanje

Het team van Mercedes beleefde een frustrerend weekend in Monaco. Aankomend weekend in Spanje gaan ze jagen op revanche, en teambaas Toto Wolff ziet kansen. Hij blijft voorzichtig, maar wijst wel naar de nieuwe technische richtlijn omtrent de voorvleugels.

Mercedes heeft twee lastige weekenden achter de rug. In Imola kwamen ze er niet aan te pas en viel Andrea Kimi Antonelli uit met motorische problemen. In Monaco liepen beide coureurs tegen problemen aan in de kwalificatie, waardoor ze kansloos waren in de race. Ze hoopten op een verrassing, maar zaten vervolgens met twee wagens vast achter de Williamsen die een speciale tactiek uitvoerden.

Goede test

Mercedes-teambaas Toto Wolff wil niet terugkijken op het puntloze weekend in Monaco. In de preview kijkt hij louter vooruit naar Spanje: "We hebben er zin in om weer de baan op te gaan in Barcelona dit weekend. Het circuit vormt een goede test voor onze auto, met een mooie mix van langzame, snelle en middelsnelle bochten."

"Dat is heel bruikbaar om onze recente updates en onze positie ten opzichte van de tegenstanders te beoordelen."

Rol in het constructeurskampioenschap

Mercedes staat nog altijd op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Ze hebben in de eerste acht races 147 WK-punten bij elkaar gereden, terwijl kampioenschapsleider McLaren op dit moment op 319 punten staat. Aankomend weekend kan er veel gaan veranderen, aangezien er een nieuwe technische richtlijn voor de doorbuigende voorvleugels gaat gelden.

Nieuwe technische richtlijn

Wolff ziet dan ook nog genoeg kansen voor zijn team: "Er is met zestien races nog een lange weg te gaan. Het team doet er nog steeds alles aan om performance te vinden en de technische richtlijn van dit weekend zal voor nieuwe intriges gaan zorgen."

"We zijn gefocust op onszelf en we kijken ernaar uit om deze kans vast te pakken om het beter te gaan doen dan in de afgelopen twee races."