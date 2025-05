"Is Spanje de race waar Max Verstappen weer kan toeslaan?"

Max Verstappen kende afgelopen weekend in Monaco een saaie race. Hij werd vierde en stelde dat hij deze race moest afvinken. Aankomend weekend liggen er meer kansen in Spanje, en voor Verstappen is dat een plek waar hij bijna altijd een topprestatie neerzet.

De huidige triple header is er voor Verstappen eentje met veel ups en downs. In Imola reed hij een opvallend sterke race en kwam hij als winnaar over de streep. Afgelopen weekend in Monaco wist Verstappen dat hij kansloos was voor de zege. Om dit Europese blok goed af te sluiten, wil Verstappen gaan scoren in Spanje. Het circuit van Barcelona is voor hem historische grond.

Vaste bewoner van het podium

In 2016 won hij daar immers zijn eerste Grand Prix. Maar dat was niet het enige topresultaat dat hij daar heeft neergezet. In 2017 viel hij uit, maar in alle jaren daarna beklom hij het podium. Sterker nog, sinds 2020 is hij in Barcelona niet lager geëindigd dan tweede.

In de afgelopen drie jaar wist hij de Spaanse Grand Prix op zijn naam te schrijven. Voor hem is het een circuit waar hij kan scoren, en alleen Michael Schumacher en Lewis Hamilton hebben vaker gewonnen in Spanje.

Wat zijn de kansen dit jaar?

Of Verstappen dit jaar weer kan scoren in Barcelona, zal aankomend weekend duidelijk worden. De eerste voortekenen zijn echter goed. Red Bull zal in Spanje waarschijnlijk nieuwe updates introduceren, het circuit past beter bij de RB21 en het is natuurlijk ook hét weekend waar de strengere controles op de bewegende voorvleugels ingaan.

Titelstrijd

Verstappen heeft een goede score nodig. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen staat nu derde in de strijd om de wereldtitel. Hij heeft in de eerste acht Grands Prix 136 WK-punten bij elkaar gereden, terwijl McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris nog boven hem staan. Norris staat tweede met 158 punten, en Verstappen kan hem in theorie inhalen in Barcelona. Piastri staat nu eerste met 161 WK-punten.