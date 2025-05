Oscar Piastri trekt gedurfde vergelijking met Max Verstappen

Oscar Piastri voert momenteel het wereldkampioenschap aan. Hij is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1, en hij begrijpt wel dat mensen hem vergelijken met Max Verstappen. Hij ziet zelf namelijk ook overeenkomsten met de regerend wereldkampioen.

Piastri heeft dit seizoen vier races gewonnen. Hij nam het in een aantal races op tegen Verstappen in een direct duel. In Saoedi-Arabië liet hij zijn auto staan in de eerste bocht, waarna Verstappen door de uitloopzone moest en een straf kreeg. Het lijkt allemaal weinig indruk te maken op Piastri, die overkomt als een soort ijskonijn.

Karakter

Zijn kalme persoonlijkheid is ook terug te zien op de baan. Als hij in gesprek met de BBC de vraag krijgt of zij karakter ook terug te zien is in zijn rijstijl, is hij duidelijk: "Ik weet niet of het een parallel is. Maar ze zijn zeker aan elkaar verbonden."

"Op sommige manieren zijn ze eigenlijk het tegenovergestelde van elkaar, toch? Ik heb een kalme persoonlijkheid, maar sommige acties van mij zijn aan de agressieve kant. Ik denk echter dat dat soort acties voortkomen uit het vermogen om kalm te blijven en helder blijven na te denken."

Strijden met Verstappen

Piastri lijkt Verstappen ook aan te kunnen in hun onderlinge duels. Waar de Nederlandse coureur van Red Bull eerder stelde dat niemand hem aan de buitenkant kon passeren, deed Piastri dat wel een aantal keren.

Piastri reageert met een lach: "Zelfs zonder dat Max dat zei, wist ik dat al, puur door hem door de jaren heen te zien racen en nu tegen hem te racen. Ik voel eerlijk gezegd dat ik, misschien met een iets minder brutale aanpak, niet heel anders race."

"Max en ik racen op een vergelijkbare manier tegen elkaar. Zeer robuust, gewoon compromisloos, en ik denk dat we allebei tot op zekere hoogte de grenzen opzoeken."

Grens opzoeken

Piastri weet dat we vaak de grens moeten opzoeken: "Ik probeer altijd eerlijk te zijn, maar het is echt een dunne lijn tussen goed, hard racen en net te ver gaan. Het is altijd moeilijk om die balans te vinden. Maar ik heb het gevoel dat we allebei veel respect hebben voor het racen tegen elkaar. We weten wat we kunnen verwachten, vooral na een aantal gevechten dit jaar."