Vurige Lando Norris fileert critici: "99 procent is onzin!"

Lando Norris schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Monaco op zijn naam. Het was zijn tweede zege van het jaar, en daar was hij trots op. Hij bleef altijd in zichzelf geloven, en hij besluit hard uit te halen naar zijn criticasters.

Norris begon goed aan het seizoen met een zege in Australië. Hij werd gezien als de titelfavoriet, maar in de races daarna ging het mis. Norris maakte veel foutjes, en werd ingehaald door zijn teamgenoot Oscar Piastri. De Brit ontving veel kritiek, en veel kenners stelden dat Norris de druk van een titelstrijd simpelweg niet aankon. In Monaco bewees hij dat hij nog steeds kan winnen.

99 procent is onzin

Na zijn zege haalde hij zijn gram bij de internationale media: "Mensen kunnen lekker schrijven wat ze willen. Het is niet aan mij. Mensen hebben hun eigen mening, ze kunnen al die dingen doen. Het punt is, 99 procent van de tijd is het onzin. Het maakt niet uit wat mensen opschrijven, zolang het team en ik de waarheid maar kennen. Dat is prima."

Hard doorwerken

Norris heeft er alles aan gedaan om weer te kunnen winnen: "Ik heb de afgelopen maanden heel erg hard gewerkt om weer dat momentum te krijgen dat ik in Australië had, dat vertrouwen. Wat ik dit weekend voelde was een kleine stap voorwaarts, maar dat is het niet. Het is niet zo dat ik het nu voor elkaar heb en dat alles weer terug is."

"Er zijn nog steeds dingen waar ik aan moet werken. Er zijn nog steeds dingen waar we als team het materiaal voor nodig hebben. En dan bedoel ik niet alleen het maken van een snellere auto, want die is gewoon snel genoeg. Maar het gaat om het geven van de dingen die ik nodig heb van de auto om uit te blinken en de resultaten te maximaliseren."