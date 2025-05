Helmut Marko hint op nieuwe rijderswissel bij Red Bull-teams

Isack Hadjar reed in Monaco de beste Grand Prix uit zijn Formule 1-loopbaan. Hij kwam als zesde over de streep, en hij was enorm trots op zijn resultaat. Helmut Marko is onder de indruk van hem, en is veel kritischer op Liam Lawson. Een nieuwe rijderswissel lijkt hij vooralsnog niet uit te sluiten.

Racing Bulls koos voor een opvallende strategie in Monaco. Om aan de verplichte tweestopper te voldoen besloten ze Lawson langzamer te laten rijden. Hij hield het veld op, waardoor Hadjar zijn twee stops kon maken. Na de uitvalbeurt van Fernando Alonso kreeg Hadjar de zesde plaats in handen, en op die positie kwam hij ook over de finish.

Hadjar maakt indruk

Red Bull-adviseur Helmut Marko is tevreden met Hadjar, zo laat hij weten aan Viaplay: "Zeg dat Antonelli tienduizend kilometer heeft getest en Hadj misschien vijfhonderd tot achthonderd kilometer. Dat laat zien wat voor potentieel er in deze kleine jongen zit. Ik denk dat hij een potentiële racewinnaar is."

Hadjars teamgenoot Liam Lawson pakte in Monaco zijn eerste WK-punten van het seizoen. Lawson werd begin dit jaar gedegradeerd door Red Bull, en Marko staat daar nog steeds achter: "Ja, Lawson zat namelijk in een negatieve spiraal. Nu laten zijn prestaties, een top tien in Monaco, zien dat hij zich herstelt. Naast Max Verstappen zou hij dat niet hebben gedaan."

Wat gaat Red Bull doen met Lawson?

Als Marko de vraag krijgt of dit betekent dat Lawson het seizoen gaat afmaken, geeft hij een ontwijkend antwoord: "Normaal gesproken praten we over de coureur en bekijken we de prestaties in de zomerstop. Het is dus nog te vroeg om nu na te denken over wat wel en wat niet."

Gevraagd naar een mogelijke wisseling in de zomerstop, blijft Marko mysterieus: "Prestaties, dat is wat altijd belangrijk is voor Red Bull."

De Oostenrijkers hebben de jonge Arvid Lindblad klaarstaan achter de schermen, terwijl ze ook nog beschikken over de diensten van Ayumu Iwasa.