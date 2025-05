Horner lacht om Norris: "Hij durfde niet in de buurt van Max te komen!"

Lando Norris schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Monaco op zijn naam. Hij zat echter ronden lang vast achter Max Verstappen, totdat de Nederlander in de laatste ronde zijn pitstop maakte. Christian Horner concludeert lachend dat Norris niet in de buurt van Verstappen durfde te komen.

In Monaco waren alle coureurs verplicht om minimaal twee pitstops te maken. Dit zorgde voor een aantal opvallende statistieken. Verstappens team Red Bull koos ervoor hem pas in de allerlaatste ronde naar binnen te roepen. Dit zorgde ervoor dat Verstappen lange tijd aan de leiding reed, en hij hield daarbij de nerveuze Norris op. De Brit liet elke keer een klein gaatje vallen, terwijl Ferrari-coureur Charles Leclerc vlak achter hem reed.

Norris wist uiteindelijk wel te winnen. Na afloop maakte hij een opgeluchte indruk, en hij was heel erg blij met zijn verdiende zege.

'Race van wie het langzaamste durfde te gaan'

Red Bull-teambaas Christian Horner grijnsde na afloop bij Motorsport.com dat Norris het moeilijk had: "Het leek er aan het einde op dat Lando helemaal niet in de buurt van Max wilde komen! Het was bijna een race van wie het langzaamst kon gaan."

De banden van Verstappen

Voor Verstappen maakte dit weinig uit, want hij zou hoe dan ook terugvallen naar de vierde plaats. Horner gaat grijnzend verder met zijn verhaal: "Lewis Hamilton lag zo ver achter, vijftig seconden achter Max, maar die oude banden van Max waren natuurlijk ook niet goed meer. Lando wilde gewoon niet binnen twee seconden van Max komen, ongeacht hoe slecht zijn banden waren. Juist daardoor gaf Lando Charles nog een kleine kans."

Het zorgde voor extra spanning in de race, maar het is onmogelijk om in te halen in de krappe straten van Monaco. Norris won zijn tweede race van het seizoen, en is daardoor iets dichter in de buurt van zijn teamgenoot Oscar Piastri gekomen in het wereldkampioenschap.