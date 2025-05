Christian Horner legt gedurfde tactiek van Max Verstappen in Monaco uit

Het team van Red Bull Racing koos er vandaag voor om Max Verstappen heel erg lang te laten doorrijden na zijn eerste pitstop. Het was een opmerkelijke tactiek, maar Christian Horner had er na afloop een duidelijke verklaring voor.

In Monaco waren alle coureurs verplicht om minimaal twee keer een pitstop te maken. Verstappen startte de race op de vierde plaats, en Red Bull haalde hem opvallend laat naar binnen voor zijn pitstop. Aangezien zijn rivalen daarna snel hun tweede pitstop maakten, kwam Verstappen op kop te rijden. Hij hield het lang vol, maar dook in de laatste ronde naar binnen. De Nederlander kwam uiteindelijk als vierde over de streep.

Het gokje van Red Bull

Red Bull-teambaas Christian Horner verklaarde de tactische keuze in gesprek met de internationale media: "We hebben echt gegokt voor de race door te starten op de harde band. Onze tactiek was om lang door te rijden, met de voornaamste kansen die zouden ontstaan bij een rode vlag of een Safety Car."

"Dat kan hier soms het geval zijn, dus ging Max voor een groot gedeelte van de race aan de leiding. Uiteindelijk werd het echter een editie van de Grand Prix van Monaco waarin iedereen zich keurig gedroeg."

Verrassingseffect

Horner legt dan ook uit dat hun strategie was gebaseerd op een soort verrassing: "Onze eerste stop was prima, we konden best dicht in de buurt komen van Piastri, omdat hij een foutje maakte in zijn tweede rondje na zijn pitstop. We hadden hooguit langszij kunnen komen, dus we hebben besloten door te rijden."

"Het voordeel was dat we dan aan de leiding zouden liggen als er een rode vlag of een Safety Car zou komen. Toen stapten we vervolgens over op de mediums, waar we lang mee door hebben gereden tot de stop in de laatste ronde. We bleven natuurlijk hopen op een Safety Car of een rode vlag."