Max Verstappen zet Red Bull op hun plek met bijzondere 1972-vergelijking

Max Verstappen kende geen fijne Grand Prix van Monaco. De Nederlander kwam als vierde over de streep, en vergeleek zijn Red Bull-bolide met een auto uit de jaren '70. Lachend legde hij na afloop deze opmerkelijke uitspraak uit.

Verstappen begon de race met de verplichte tweestopper op de vierde plaats. Hij bleef na zijn eerste pitstop lang doorrijden, waardoor hij zelfs de koppositie in handen had. Het ging echter niet naar wens bij de Nederlander, die het zwaar had in zijn RB21. Halverwege de Grand Prix meldde Verstappen zich dan ook op de boordradio met een opvallend radiobericht gericht aan zijn team.

Het verhaal achter de uitspraak

Verstappen riep over de boordradio dat zijn upshifts aanvoelde alsof hij deelnam aan de Grand Prix van Monaco in 1972. Het was een bericht dat voor veel gelach zorgde, al zullen ze daar bij Red Bull iets anders over denken.

Bij Viaplay werd Verstappen gevraagd naar dit opmerkelijke bericht: "Nou, ik heb een keertje met een auto uit 1964 gereden, en dat voelde toen beter aan dan ik vandaag voor een aantal rondjes had!" Het was echter niet zo dat Verstappen de hele race aan het worstelen was met zijn versnellingen: "Gelukkig werd het daarna weer een stukje beter."

De prestaties van 1972 en nu

Verstappen kwam als vierde over de streep. Hij werd verslagen door Lando Norris, Charles Leclerc en Oscar Piastri. Hij kon de drie coureurs vrijwel de hele tijd in zijn spiegels zien, maar moest in de slotfase dus naar binnenkomen voor zijn tweede pitstop. De vierde plaats was voor hem het eindresultaat.

De Grand Prix van Monaco werd in 1972 overigens gewonnen door de Franse coureur Jean-Pierre Beltoise in zijn BRM. Hij deelde toen het podium met de legendarische Belgische coureur Jacky Ickx in zijn Ferrari en Emerson Fittipaldi in zijn Lotus.