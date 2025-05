Rustige Max Verstappen voorspelt 'interessante' race in Monaco

Max Verstappen gaat vandaag vanaf de vierde plaats op jacht naar succes in Monaco. Het wordt een zware strijd, maar Verstappen is vooral benieuwd wat ze kunnen gaan doen met de speciale pitstopregels die voor deze Grand Prix zijn ingevoerd.

Verstappen kende op zaterdag een teleurstellende kwalificatie. Hij had voorafgaand de sessie het gevoel dat hij misschien wel kon meevechten om de pole position, maar hij noteerde slechts de vijfde tijd. Door een straf van Lewis Hamilton schuift hij echter een plekje op op de grid. Het geeft hem iets meer kansen, maar inhalen in de krappe straten van Monaco is vrijwel onmogelijk.

Eerste thuisrace als vader

Voor Verstappen is het zijn eerste race in Monaco als vader. Hij kon rustige thuisslapen bij zijn gezin. Tijdens de build-up werd Verstappen naar dochter Lily gevraagd: "Ja, ik heb best goed geslapen! Ze slaapt ook best wel goed, dus dat helpt!" Verstappen woont in Monaco, en hoeft eigenlijk alleen de haven over te steken om naar de paddock te gaan.

De nieuwe pitstopregels

Het feit dat hij niet als vierde, maar als vijfde mag starten, is volgens Verstappen geen grote verbetering: "Dat verandert niet echt iets. We doen altijd ons best om zo goed mogelijk te presteren. Ik denk dat de vierde of vijfde plaats het beste was wat we konden doen in de kwalificatie. Maar vandaag is het anders, met de twee verplichte pitstops. Het is niet echt iets wat we zomaar kunnen voorspellen. Het kan hier best interessant gaan worden."

Verstappen wijst naar de speciale regelwijziging voor dit seizoen. De Formule 1 en de FIA hebben namelijk iets gedacht om het spektakel in Monaco te verbeteren. Alle coureurs zijn verplicht om minimaal twee pitstops te maken. Dit moet voor meer spanning gaan zorgen, aangezien inhalen op deze baan vrijwel onmogelijk is.