Adrian Newey verdedigt Lance Stroll: "Veel beter dan mensen denken"

Lance Stroll is volgens Adrian Newey een betere coureur dan de meeste mensen denken. De reputatie die Lance Stroll momenteel heeft, is onverdiend volgens de topontwerper.

Lance Stroll begon in 2017 in de Formule 1 en heeft sindsdien opvallende blunders gemaakt. Zo ook dit weekend. De Canadees reed vol voor de Ferrari van Charles Leclerc en de Monegask reed daardoor achterop de auto van Stroll. De Aston Martin-coureur moest daardoor een versnellingsbak wisselen en kon niet meer rijden in de eerste vrije training.

'Niet de fout van Stroll'

Hoewel Stroll al een versnellingsbak moest verwisselen, kreeg de Aston Martin-coureur ook een gridstraf en een strafpunt op zijn superlicentie. De Canadees kreeg een dag later nog een gridstraf toen hij Pierre Gasly had geblokkeerd in de kwalificatie.

"Onze radio-oproep was niet duidelijk genoeg, daar komt het op neer", legde teambaas Andy Cowell uit tegenover internationale media. "Daar moeten we dus van leren. Achterophanging gebroken, schade aan de vloer. En dus is de beste optie om de versnellingsbak te wisselen, want we hebben gisteren twee versnellingsbakken klaargezet voor dat soort scenario's. En het nadeel is dat Lance FP1 niet terugkrijgt. Dus die ronden mist hij."

'Hij kan mee'

Dit alles gebeurde recht voor de neus van Adrian Newey, de nieuwe ontwerper voor het team van Lawrence Stroll. Newey denkt alleen dat Stroll nog lang zo slecht niet is. Volgens hem kan Stroll redelijk meekomen met zijn voorgaande teamgenoten.

"Lance heeft volgens mij onterecht een slechte reputatie", vertelde Newey in Monaco aan internationale media. "Als je hem vergelijkt met teamgenoten tegen wie hij het heeft opgenomen - Checo (Sergio Perez, red.), Nico Hulkenberg, Sebastian (Vettel) en nu Fernando - dan heeft hij het goed gedaan. Elke coureur die de Formule 1 haalt, is duidelijk erg goed, maar ik denk dat Lance veel beter is dan mensen hem toeschrijven."