Stroll moet vrezen voor diskwalificatie na domme fout

Lance Stroll moet vrezen voor een zware straf in Spanje. De Canadese Aston Martin-coureur reed geen sterke kwalificatie, en miste na afloop de weging. Dit kan hem een groot probleem opleveren, want het is voor de coureurs verplicht om direct na de sessie naar de weegbrug te gaan.

Stroll noteerde in de kwalificatie in Spanje slechts de veertiende tijd. Dat betekende dat hij na Q2 al kon uitstappen, en dat hij zich daarna moest melden bij de weegbrug. Het is een gebruikelijke proces, dat de coureurs altijd op dezelfde manier uitvoeren. Toch lijkt Stroll hier een fout te hebben gemaakt.

Wat heeft Stroll gedaan?

Het is niet bekend wat Stroll precies heeft gedaan. Mogelijk heeft hij een slokje drinken genomen, of heeft hij eerst iets anders gedaan voordat hij zich meldde bij de weegschaal. Het klinkt als een kleine fout, maar de FIA wil exact weten hoe zwaar de coureur na afloop van een sessie is, inclusief helm en racepak. Dit wordt gebruikt om te kijken of de wagen niet te licht was.

Wat kan de straf zijn?

Wat de strafmaat zal zijn, is niet bekend. Het kan zijn dat Stroll wegkomt met een reprimande, maar ook een diskwalificatie is niet uitgesloten. Als een coureur zich niet weegt, kan dat immers voor grote problemen gaan zorgen. Stroll moet zich in ieder geval bij de stewards melden om de zaak te bespreken.