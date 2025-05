Coureur die zichzelf beter vindt dan Max Verstappen aast op F1-zitje

NASCAR-coureur Kyle Larson zal maar al te graag in een Formule 1-wagen willen rijden. De Amerikaan heeft eerder al benoemd dat hij een betere coureur is dan viervoudig wereldkampioen Max Verstappen.

Larson is een van de gevestigde namen in de NASCAR-series, een van de belangrijkste raceklassen van Amerika. De 32-jarige coureur neemt dit weekend deel aan de Indianapolis 500.

Veel ervaring

Larson heeft ervaring in allerlei machines, behalve een Formule 1-auto: "Ik ben nog nooit gevraagd om in de F1 te rijden", gaf Larson toe in The Pat McAfee Show. "Ik denk dat het moeilijk is vanuit mijn achtergrond van onverharde circuits en ovals." Larson is zijn carrière in de ARCA-series begonnen, daarna is hij doorgeschoven naar de Trucks en Xfinity om uiteindelijk de stap te maken naar de top van de NASCAR.

De NASCAR-ster won zijn eerste race in 2016. Hij won ook de 24 uur van Daytona samen met drie andere coureurs en vorig jaar maakte de Amerikaan zijn debuut in de Indianapolis. Volgend weekend begint hij aan zijn tweede editie van het evenement.

'Formule 1 is niet spannend'

Ondanks al die ervaring staat de 32-jarige alsnog open voor een zitje bij een Formule 1-team: "Ik ging naar Abu Dhabi in 2021; het was ziek", zei hij. "Het evenement was geweldig. Ik bedoel, het was ongelooflijk. Maar ja, het racen – het racen is niet wat we gewend zijn in Amerika."

"Het is gek hoe groot het is, want het is niet superspannend, maar ik denk dat het komt door de buitenkant - de beroemdheden die er zijn, de techniek, het geld, alles daaromheen, snap je? De grote merken op de auto's en zo. Maar weet je, ik heb het gevoel dat NASCAR en IndyCar hier in Amerika - alsof je niet veel spannendere races kunt vinden dan wat we hier hebben", voegde hij eraan toe. "Ik heb het geluk dat ik met allebei mag rijden, maar ik zou de kans om het te proberen zeker nooit afslaan."