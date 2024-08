NASCAR-kampioen vindt zichzelf beter dan Verstappen

Max Verstappen wordt gezien als de beste coureur van het moment. Hij kan dit jaar zijn vierde wereldtitel op rij gaan pakken in de Formule 1. De Amerikaanse NASCAR-coureur Kyle Larson heeft een andere mening, hij is van mening dat hij beter is dan Verstappen.

Verstappen rijdt al tien seizoenen in de Formule 1. In al die jaren heeft hij veel indruk gemaakt in de koningsklasse en brak hij een enorm aantal records. Veel kenners zien Verstappen dan ook als de beste coureur van het moment, maar daar is niet iedereen het mee eens. NASCAR-coureur Kyle Larson ziet dat namelijk anders, hij wijst bijvoorbeeld naar zijn recente deelname aan de Indianapolis 500.

Larson heeft dan ook een opvallende mening als het aankomt op wie de beste coureur is. De Amerikaan reageert dan ook duidelijk als hij van FloRacing de vraag krijgt of hij Verstappen moet verslaan om te worden gezien als de beste coureur ter wereld: "Niet echt. Ik denk dat ik als allround-coureur beter ben dan hem. Verstappen kan onmogelijk in een Sprint Car stappen en de Knoxville Nationals winnen. Hij kan op geen enkele manier de Chili Bowl winnen. Hij kan met geen mogelijkheid een NASCAR winnen op Bristol. Ik kan waarschijnlijk niet winnen in Monaco, maar ik denk dat ik meer kans maak met wat hij doet dan hij met wat ik doe. Dat geeft me het vertrouwen dat ik beter ben dan hij. Misschien niet in een IndyCar of een Formule 1-wagen, maar dat is één discipline. Ik denk dat ik hem in alle andere disciplines kan verslaan. Dat kun je citeren."