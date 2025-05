Iconische Ferrari van Schumacher brengt megabedrag op bij veiling in Monaco

Een iconische Ferrari van Michael Schumacher is geveild voor een reusachtig bedrag. In Monaco werd de Ferrari F2001 op zaterdagavond geveild, en dat was een groot succes. Een gedeelte van het geld gaat naar het goede doel.

In Monaco werd er op zaterdagavond een grote veiling georganiseerd. Het topstuk dat onder de hamer ging, was de Ferrari F2001 met chassisnummer 211. Deze wagen heeft een grote historische waarde, want met deze auto won Schumacher in 2001 de wereldtitel en de Grand Prix van Monaco. Schumacher bestuurde dit chassis tijdens de race waarin hij zijn vierde wereldtitel won. Hij zou uiteindelijk uitgroeien tot een zevenvoudig wereldkampioen.

Miljoenenbedrag

De wagen werd door RM Sotheby's geveild, en de koper heeft een reusachtig bedrag op tafel gelegd. De F2001 van Schumacher heeft namelijk een bedrag van 15.980.000 euro opgebracht. Een groot gedeelte van dit miljoenenbedrag wordt gedoneerd aan de Keep Fighting Foundation.

Hiermee komt het geld terecht op een mooie plek. Hoe het momenteel met Schumacher zelf gaat, is niet bekend. De Duitse Formule 1-legende is sinds zijn ski-ongeval waarbij hij zwaar gewond raakte, niet meer in het openbaar verschenen. Enkele maanden geleden gaf hij een teken van leven, toen zijn handtekening verscheen op een helm van Sir Jackie Stewart in Bahrein.

De prestaties van de F2001

De Ferrari F2001 die dit weekend onder de hamer ging, was in de afgelopen dagen te zien in de Paddock Club in Monaco. De bezoekers van deze exclusieve plek konden dus een blik werpen op de wagen. Het is niet bekend wat er nu gaat gebeuren met de Ferrari, want de nieuwe eigenaar blijft anoniem. De F2001 werd in 2001 kampioen met Schumacher en Ferrari, en in totaal werden er met deze wagen tien races gewonnen, dertien pole positions gepakt, drie snelste rondes gereden en 197 WK-punten bij elkaar gereden.