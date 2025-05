Het team van Mercedes kende een rampzalige kwalificatie in Monaco. Beide coureurs vielen na problemen af in Q2. Mercedes-teambaas Toto Wolff was na afloop verdrietig, maar hij heeft wel zin in de race. Hij stelt dat Mercedes voor een extreme strategie kan gaan kiezen.

Andrea Kimi Antonelli zorgde voor het eerste Mercedes-verdriet aan het einde van Q1. Zijn tijd was snel genoeg voor Q2, maar hij kon niet deelnemen aan deze sessie aangezien hij zijn auto in de muur had geparkeerd. Na deze teleurstelling, moest het team nog een meloen doorslikken. Aan het begin van Q2 viel George Russell stil met motorproblemen in de tunnel. Hierdoor lijkt Mercedes kansloos voor een goede prestatie in de Grand Prix van vandaag.

De incidenten

Na afloop van de kwalificatie keek Mercedes-teambaas Toto Wolff teleurgesteld terug op de dag in gesprek met Viaplay: "Je weet dat jonge en grote coureurs de muur hebben geraakt in Monaco. Het is gewoon een leercurve. We zijn wel een beetje verdrietig, want onze auto begon net goed te lopen. Met George, we weten niet wat er daar gebeurde. Het was vrij ironisch..."

De nieuwe uitdagingen in Monaco

Russell en Antonelli hebben zich als veertiende en vijftiende gekwalificeerd. In Monaco zijn dat kansloze posities, maar dit jaar kan alles anders zijn. De regels zijn speciaal voor deze regels aangepast. In Monaco zijn de coureurs verplicht om minimaal twee pitstops te maken. Dit kan voor een aantal gedurfde strategische keuzes gaan zorgen.

Wolff stelt dat ze hier bij Mercedes zeker niet bang voor zijn: "Ik denk dat we het net hebben besproken. Met waar we starten, kunnen we echt proberen om de nieuwe regels te optimaliseren en kunnen we gekke dingen doen die je normaal achterwege zou laten. Misschien kunnen we gaan proberen om heel erg lang of heel erg kort door te rijden!"