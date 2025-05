Charles Leclerc baalt: "Veel tijd verloren achter Max Verstappen in Q3!"

Charles Leclerc kreeg het gisteren niet voor elkaar om de pole position te pakken in de kwalificatie in Monaco. In zijn thuisland werd hij verslagen door Lando Norris, en hij stelde dat hij tijdens zijn eerste run in Q3 in de weg werd gezeten door Max Verstappen.

Leclerc was de gedoodverfde favoriet voor de pole position in zijn eigen Monaco. Hij was de snelste coureur in alle vrije trainingen, en in de kwalificatie maakte hij ook een goede indruk. In Q3 leek de Monegask de pole te pakken, maar in de absolute slotfase ging Lando Norris net iets sneller. De Brit koos voor drie snelle runs, terwijl Leclerc het in zijn eerste run al zwaar had.

Wat deed Max Verstappen?

Na afloop van de kwalificatie legde Leclerc op de persconferentie uit welke rol Max Verstappen speelde in Q3: "Het was een goede ronde, maar Q3 was best tricky. In de eerste run van Q3, reed Max voor me in de tweede sector en daar verloor ik veel rondetijd."

"Dus als je die eerste tijd mist in Q3, dan heb je iets minder zelfvertrouwen om alles te geven in de tweede run. Maar ik denk dat dit uiteindelijk niet het verschil heeft gemaakt."

Leclerc hoopte op meer

Leclerc weet dat de verschillen heel erg klein waren, maar dat neemt zijn teleurstelling niet weg: "Ik baal natuurlijk. Dit is mijn thuis en dat we in elke vrije training aan kop gingen, was een goed teken. Maar ik voelde het eigenlijk al in VT3, waar ik al flink op de limiet reed."

"Als je kijkt naar de onboards, dan zie je dat verschillende coureurs een stapje terug doen. Dus ik wist natuurlijk wel dat het best close zou worden, maar aan het einde van de dag kwam het dit jaar niet mijn kant op."