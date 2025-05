Helmut Marko negatief verrast door prestatie Max Verstappen

Max Verstappen kende een opvallend tegenvallende kwalificatie in Monaco. Hij noteerde slechts de vijfde tijd, en dat lag niet in de lijn der verwachtingen. Red Bull-adviseur Helmut Marko zegt dat hij negatief is verrast door het resultaat.

Verstappen hoopte in Monaco mee te kunnen vechten om de pole position. Hij kwam echter van een koude kermis thuis, en kon zich niet mengen in de strijd met de Ferrari's en de McLarens. Verstappen noteerde de vijfde tijd, al mag hij als vierde gaan starten vanwege de tijdstraf van Lewis Hamilton. Vijfde of vierde zag niet zoveel uitmaken, inhalen is immers niet makkelijk in de krappe straten van Monaco.

Negatief verrast

Red Bull-adviseur Marko klonk begin dit weekend nog opgewekt. Na de kwalificatie was hij humeur omgeslagen, zo legde hij uit in gesprek met De Telegraaf: "Ja, ik ben negatief verrast. Na de derde vrije training waren we nog optimistisch en zagen we er best competitief uit. Maar de tijden die de coureurs vooraan reden, waren gewoon onbereikbaar voor ons."

"Hoe verder in de ronde, hoe meer problemen we kregen met het gripniveau. Ik denk dat Max het maximale heeft gedaan. Meer dan dit zat er namelijk niet in."

Casino

Vooral de papajakleurige bolides van McLaren waren snel. Dit was Marko ook opgevallen: "Ik was onder de indruk van McLaren. Norris heeft het uitstekend gedaan, bleef koel en heeft geleverd. Zondag wordt het een casino. Dat past wel bij Monte Carlo... Er kunnen gekke dingen gebeuren als iedereen twee pitstops moet maken."

"Ik denk dat er wel kansen liggen, maar die kunnen we niet beïnvloeden. Als je vooraan rijdt, kan je hier bepalen wat er gebeurt. Het gaat er om wat voor snelheid McLaren laat zien in de race en wanneer er bijvoorbeeld een Safety Car is. In dat geval zou het kunnen dat het hele veld naar binnenkomt voor een stop."